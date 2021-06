Duttenstedt

Anfang Juli läuft das Segelboot „Nadir“ aus dem Hafen von Malta zu seiner zweiten Mission des Jahres aus. Es begibt sich mitsamt der sechsköpfigen Crew in die sogenannte Search and Rescue Zone (SAR) vor der libyschen Küste. Mit an Bord ist Elena Kloppmann aus Duttenstedt in der Nähe von Peine, die sich als Kommunikationskoordinatorin freiwillig beteiligt. Gemeinsam mit dem Schiffspersonal und einem Mediziner will die 28-Jährige drei Wochen auf hoher See verbringen, mit dem Ziel Menschenleben zu retten und Aufmerksamkeit auf die Missstände an den europäischen Außengrenzen zu lenken.

Kloppmann hat kürzlich ihr Masterstudium an einer dänischen Universität beendet. Beruflich möchte die Duttenstedterin im Bereich der Entwicklungsarbeit und humanitären Hilfe tätig werden. „Ich wollte nicht einfach herumsitzen, während ich auf Jobsuche bin, sondern mich in einem Bereich engagieren, für den ich brenne und wo ich Menschen helfen kann“, sagt Kloppmann. Bereits seit Jahren verfolge sie mit Sorge die stetig steigenden Meldungen über weitere Tote im Mittelmeer.

Nur freiwillige Helfer machen die Rettungen möglich

„Solange es keine Seenotrettung von staatlicher Seite im Mittelmeer gibt, müssen private Organisationen dieses Loch füllen“, schildert die 28-Jährige. Laut einer Studie der Internationalen Organisation für Migration (IOM) ist das Mittelmeer mittlerweile die Seegrenze, bei der weltweit die meisten Migranten ums Leben kommen. Um dem entgegenzuwirken, brauche es das Engagement Freiwilliger sowie finanzielle Zuwendungen. Finanziert werden aus den gesammelten Mitteln die Instandhaltung der Rettungsschiffe, die medizinischen Materialien für Rettungen und der Unterhalt samt Verpflegung der Freiwilligen.

Dass der Einsatz auch Gefahren birgt, ist der Duttenstedterin wohl bewusst, zumal es das erste Mal ist, dass sie als Seenotretterin tätig wird. Der Wille zu helfen überwiege allerdings: „Die fliehenden Menschen haben ja auch keine Wahl, wir sind da im Vergleich in einer sehr privilegierten Position“, meint Kloppmann. Leben Retten und Zeichen setzen habe in der Vergangenheit oft zur Festsetzung von Rettungsschiffen oder zur Weigerung der Annahme von Flüchtlingen geführt, weiß die 28-Jährige. Zuletzt ging der Fall der deutschen Kapitänin Carola Rackete um die Welt, als das Schiff Sea-Watch 3 im Juni 2019 samt 53 geretteter Flüchtlinge aus Libyen festgesetzt wurde.

Spendenkampagne für die Seenotrettung

Um ihren und weitere Einsätze zu finanzieren, hat Kloppmann eine Spendenkampagne ins Leben gerufen. Die Spenden sollen alle der Organisation RESQSHIP zugutekommen, um sicherzugehen, dass auch in Zukunft Menschenleben im Mittelmeer gerettet werden können. Wer Kloppmann unterstützen möchte, kann dies online unter gofundme.com/f/elena-goes-resqship tun.

Von Dennis Nobbe