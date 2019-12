Nach 5,78 Promille an Heiligabend: Mann erneut sturzbetrunken auf Feldweg gefunden

Peine

Es ist unglaublich: Heiligabend war ein 50-Jähriger bewusstlos mit 5,78 Promille Alkohol im Blut auf einem abgelegenen Feldweg bei Peine von einem Spaziergänger gefunden worden. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Klinikum Peine. Am 2. Weihnachtstag wurde der Mann wieder entlassen – und noch am selben Tag erneut mit einem ähnlich hohen Promillewert auf einem Feldweg von Passanten entdeckt „Einen derartigen Fall hat es bei der Polizei in Peine noch nicht gegeben“, sagte die Peiner Polizeisprecherin Eileena Wenzel gegenüber der „Peiner Allgemeinen“.

Heiligabend habe der Mann offenbar versucht, in die Peiner Ortschaft Rosenthal zu gelangen und dies wegen seines Zustandes nicht geschafft, vermutet Wenzel. Er war dann zur Ausnüchterung stationär im Klinikum aufgenommen worden. Am 2. Weihnachtstag hatte sich sein Zustand so weit stabilisiert, dass keine Lebensgefahr mehr bestand und er entlassen wurde. Und auch beim zweiten Mal musste man ihn wieder gehen lassen.

Chronischer Alkoholkonsum

Promillewerte ab 3,5 gelten im Allgemeinen bereits als lebensgefährlich. Bei einer „trainierten Leber“ sei es aber durchaus möglich, einen höheren Promillewert zu überleben, sagte ein Peiner Arzt gegenüber der PAZ. In diesem Fall deute vieles auf chronischen Alkoholkonsum hin und dass der Mann über einen längeren Zeitraum exzessiv hochprozentigen Alkohol zu sich genommen habe. Die Leber arbeite „unter Dauerstress“ und könne den Alkohol nicht mehr komplett abbauen. So lässt sich nach Angaben des Mediziners auch der hohe Promillewert erklären.

Für den 50-Jährigen wäre es wünschenswert, „dass er sich jetzt professionelle Hilfe sucht“. Hierfür gebe es zahlreiche Angebote. „Dazu ist aber sein eigenes Mittun unbedingt erforderlich“, betonte der Arzt. Gegen seinen Willen könne man den Mann beispielsweise nicht einfach im Klinikum behalten oder therapieren.

Von Jan Tiemann