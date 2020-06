Neue Patientenschutzbeauftragte lobt Corona-Hygiene in Kliniken

Hannover

Krankenhauspatienten und ihre Angehörigen in Niedersachsen haben eine neue Fürsprecherin. Nicole Sambruno Spannhoff hat Anfang Mai ihr Büro im Sozialministerium in Hannover bezogen. Schon in den ersten Wochen hat die Ärztin, wie sie erzählt, einen „bunten Strauß“ von Anfragen bekommen – per E-Mail, per Post, übers Telefon. Sie reichten von Abrechnungsproblemen mit einer Krankenkasse bis zu vermeintlichen Behandlungsfehlern in einer Klinik. Und, was nicht verwundert: „Auch Corona treibt die Patienten um.“

Ist die Hygiene in einer Klinik gewährleistet, wenn dort nicht jeder Beschäftigte pausenlos einen Mundschutz trägt? Darf es in Zeiten erhöhter Infektionsgefahr möglich sein, das Essen mit mehreren anderen in einem Raum einzunehmen? Anrufer mit solchen Fragen, berichtet die neue Landesbeauftragte, habe sie im Gespräch beruhigen können. „Die Kliniken haben sich gut auf die Hygienevorgaben eingestellt.“

Mitarbeit im Corona-Krisenstab

Die genaue Umsetzung könne je nach örtlichen Bedingungen unterschiedlich ausfallen, auch was die Regelungen für Besucher betrifft. Wichtig sei immer wieder das gezielte Anpassen an die sehr dynamische Lage, meint Sambruno Spannhoff: „Das Ergebnis muss stimmen, Sorgfalt ist zum Schutz der Patienten das A und O.“ Schließlich zeige sich in anderen Bereichen, wie schnell sich die derzeit gut unter Kontrolle gehaltenen Coronaviren sonst wieder ausbreiten könnten.

Die 46-Jährige weiß, wovon sie spricht. Sie hat in den vergangenen fünf Jahren das Gesundheitsamt des Landkreises Osterholz geleitet und dort zuletzt auch im Corona-Krisenstab mitgewirkt. Wie ihr Vorgänger im Amt des Patientenschutzbeauftragten, Peter Wüst, der Ende 2019 in den Ruhestand ging, hat die Hannoveranerin bei der Bundeswehr Medizin studiert und sich zur Arbeitsmedizinerin ausbilden lassen.

Hinweisgeber bleiben anonym

Zusätzlich bildete sie sich unter anderem im Gesundheitsamt der Region Hannover zur Fachärztin für öffentliches Gesundheitswesen fort. Auf der neuen Stelle beim Land möchte die promovierte Medizinerin nicht zuletzt daran mitwirken, Strukturen zu verbessern. Wenn vermehrt Beschwerden zu einem bestimmten Komplex auftreten, lasse sich das vielleicht im Gespräch mit dem Arzt oder Krankenhaus klären – die Hinweisgeber bleiben dabei anonym.

Zur Aufgabe der Landesbeauftragten gehört es auch, die annähernd 350 ehrenamtlichen Patientenfürsprecher und deren Stellvertreter in den einzelnen Krankenhäusern miteinander ins Gespräch zu bringen. Diese sind für Patienten und Angehörige die direkten Ansprechpartner vor Ort. Niedersachsen und einige andere Bundesländer haben diese Möglichkeit 2016 eingeführt. Hauptgrund war die vorangegangene Mordserie des Krankenpflegers Niels Högel an Klinikpatienten. „So etwas wird hoffentlich nie wieder vorkommen“, sagt die Patientenschützerin.

Patieneten Beistand und eine Stimme geben

Im Alltag gehe es nicht zuletzt darum, den Patienten, denen das komplizierte Gesundheitssystem oft fremd ist, Beistand und eine Stimme zu geben. In der Corona-Zeit hat Sambruno Spannhoff bei vielen Patienten eine „große Angst“ gespürt, eine Arztpraxis oder Klinik aufzusuchen. In den meisten Fällen inzwischen zu Unrecht, meint sie: „Die Vorsorge und erst recht notwendige Behandlungen sollten jetzt nicht vernachlässigt werden.“ Im Zweifel helfe ein Anruf beim Arzt dabei, das persönliche Risiko einzuschätzen.

Patienten und Angehörige können Nicole Sambruno Spannhoff unter patientenschutz@ms.niedersachsen.de, Tel. (0511) 0511/120-4013 und Landespatientenschutzbeauftragte, Hannah-Arendt-Platz 2, 30159 Hannover, kontaktieren. Die ehrenamtlichen Patientenfürsprecher sind direkt über die Kliniken zu erreichen.

Von Gabriele Schulte