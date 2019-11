Papenburg

Die Polizei hat in Papenburg am Montag eine vierköpfige Familie aus einem brennenden Gebäude gerettet. Das Feuer sei aus bisher unbekannten Gründen in dem Haus, in dem sich auch ein Geschäft befindet, ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Ob die Bewohner dabei verletzt worden, sei zunächst noch unklar. Die Feuerwehr hatte den Brand am frühen Morgen unter Kontrolle.

Von RND/dpa