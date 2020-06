Wieder ein Rückschlag für die Marine: Der Einbau des neuen Marine-Einsatz-Rettungszentrums auf dem Einsatzgruppenversorger "Frankfurt am Main" ist geplatzt. Grund: Der Stahlaufbau passt nicht auf das Schiff.

