Ovelgönne

Eine Rotte Wildschweine hat am Freitag die Anwohnerinnen und Anwohner in einem Wohngebiet in Ovelgönne bei Celle in Angst und Schrecken versetzt. Wie die Polizei mitteilt, verwüsteten die etwa 20 Tiere die Gärten. Ein Wildschwein fiel sogar in einen Teich – konnte sich aber aus eigener Kraft befreien.

Dabei blieb es nicht: Auf der nahe gelegenen Bundesstraße 214 fuhr ein Auto eins der Tiere an. Das Wildschwein sei laut Polizei dabei so schwer verletzt worden, dass es noch vor Ort verendete.

Großer Schade durch aggressive Tiere

Polizeikräfte und Jäger mit Hunden konnten die Rotte schließlich aus dem Wohngebiet zurück in den Wald treiben. Die Jäger erlegten dabei zwei besonders aggressive Wildschweine. Menschen wurden nicht verletzt.

Laut Polizei verursachten die Wildschweine einen Schaden in vierstelliger Höhe. Die Bundesstraße musste zweitweise gesperrt werden.

Von RND