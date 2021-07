Pause an der Autobahn - „Ostseeblick“: Der neue Vorzeige-Parkplatz an der A1 in Heiligenhafen

Vorbildlicher Umbau: Der Parkplatz „Ostseeblick“ an der A1 in Heiligenhafen in Schleswig-Holstein bietet Autofahrern WLan, Schnellladesäulen und ein High-Tech-Fernrohr. Auch Hunde und Sportfreunde werden künftig gern eine Pause einlegen.