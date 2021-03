Osterurlaub auf Mallorca möglich: Tuifly und Eurowings fliegen ab Hannover

Hannover

Seit dem 1. Oktober 2020 hat es das nach Angaben einer Sprecherin am Flughafen Hannover nicht mehr gegeben – eine Passagiermaschine, die Urlauber aus Langenhagen nach Mallorca bringt. Kommende Woche Sonntag, am 21. März, soll es nun wieder soweit sein: Eine Tuifly-Maschine mit der Nummer X3 2314 wird um 11 Uhr die erste sein, die nach fast sechs Monaten vom Hannover Airport in Richtung Mallorca abhebt – mitten in der Corona-Pandemie und pünktlich zu den Osterferien. Am 26. März ist der letzte Schultag in Niedersachsen. Zuvor hatte das Auswärtige Amt beschlossen, dass die Reisebeschränkungen für Mallorca von Sonntag an aufgehoben werden. Auf Mallorca hat es zuletzt nur 21 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen gegeben – die Infektionsrate auf den Balearen ist demnach etwa fünfmal niedriger als in der Region Hannover derzeit.

Am 27. März um 6 Uhr startet dann die nächste Tuifly-Maschine, danach soll es außer dienstags und mittwochs täglich nach Mallorca gehen. Das hat der hannoversche Reisekonzern Tui am Freitag mitgeteilt. Später zum Sommer soll es wieder eine tägliche Verbindung ab Hannover geben. Ursprünglich hatte die Tui am 27. März den ersten Ferienflieger auf die spanische Insel schicken wollen. Nun zieht der hannoversche Reisekonzern den Saisonstart eine Woche vor.

Am 28. März startet auch Eurowings

Am 28. März startet auch die Lufthansa-Tochter Eurowings von Hannover nach Mallorca. Sie will die Insel dann dreimal die Woche von Langenhagen aus anfliegen. Weitere Airlines könnten folgen, sagte Flughafen-Sprecherin Kristin Peschel. „Fluggesellschaften reagieren erfahrungsgemäß sehr kurzfristig auf Änderungen bei den Reisebeschränkungen.“

Der Grund für die Aufhebung der Reisebeschränkung sind niedrige Infektionszahlen auf den Balearen und in weiteren Festlandgebieten in Spanien. Das Robert-Koch-Institut stuft diese Gebiete daher nicht mehr als Risikogebiete einer Infektion mit dem Coronavirus ein und veröffentlichte die Einschätzung am Freitag auf seiner Internetseite. Verbunden mit der Einschätzung des Robert-Koch-Instituts ist die Aufhebung der offiziellen Reisewarnung des Auswärtigen Amts. Für Urlauber hat das den Vorteil, dass sie nach der Rückkehr nicht mehr in Quarantäne müssen.

„Ein positives Zeichen für die Branche“

Dem Osterurlaub auf Mallorca stehe nun nichts mehr im Wege, erklärte laut einer Mitteilung des Konzerns der Deutschlandchef der Tui, Marek Andryszak. „In den letzten Tagen war die Sehnsucht nach Inselurlaub förmlich mit den Händen zu greifen.“ Airport-Sprecherin Peschel sagte: „Das ist ein positives Zeichen für die gesamte Tourismusbranche, dass es nach so langer Zeit endlich wieder losgehen kann.“

Tui-Deutschland-Chef Andryszak sagte, die Aufhebung der Reisewarnung für Mallorca sei Ansporn, den Urlaub „verantwortungsbewusst zu gestalten“. Die Hoteliers auf der Insel hätten im vergangenen Sommer bewiesen, dass sie einen „sicheren und verantwortungsbewussten Urlaub anzubieten“. Er appellierte an die Urlauber, umsichtig zu sein.

Von Karl Doeleke