Niedersachsen will bis Ostern Hotels und Gastronomie teilweise wieder öffnen, wenn die Infektionszahlen es zulassen. Auch in anderen Bundesländern wird derzeit darüber diskutiert, inwiefern man den Menschen einen Osterurlaub mit Übernachtung oder als Tagesgäste ermöglichen kann.

Hoffnung in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat kürzlich in einem Interview mit dem Sender RTL die Hoffnung geäußert, Gastronomie und Hotels sowie Ferienhäuser „unter bestimmten Hygienebedingungen“ bis Ostern für Reisende öffnen zu können – eine Testpflicht für Anreisende aus Regionen mit höherem Inzidenzwert schloss er dabei nicht aus. Am Donnerstag lag der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Schleswig-Holstein bei 50,9.

Vergangenes Jahr hatte sich das Bundesland zeitweise abgeriegelt und lediglich Einwohnerinnen und Einwohnern den Urlaub im eigenen Bundesland erlaubt. Auch Menschen mit Zweitwohnungen in Schleswig-Holstein durften nicht aus anderen Bundesländern anreisen. Reinhard Sager (CDU), Chef des Landkreistags Schleswig-Holstein, sprach sich in den „Kieler Nachrichten“ bereits vergangene Woche gegen ein solches Öffnungsszenario aus. „Das scheint mir für 2021 nicht das gebotene Mittel zu sein“, sagte Sager.

Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern unrealistisch

In Mecklenburg-Vorpommern machte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwoch derweil wenig Hoffnung auf einen Urlaub an der Ostseeküste. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 100.000 Einwohner in dem Bundesland bei 64,7. Öffnungen von Hotels und Gastronomie für Menschen aus anderen Bundesländern wären laut „Ostsee-Zeitung“ erst ab Mai denkbar – vorausgesetzt, dass dort die Corona-Inzidenz unter einem Wert von 35 liegt. Erst danach sollen Tagesreisende zugelassen werden.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dämpfte in einem Interview mit dem Videoportal „Bild Live“ am Mittwoch die Hoffnungen auf Osterreisen nach Bayern, wollte sie allerdings auch nicht kategorisch ausschließen. Man müsse nun erstmal abwarten, wie sich die Lage durch die Mutationen entwickle, erklärte Söder. In Bayern liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert auf 100.000 Einwohner derzeit bei 63. Zum Vergleich: In Niedersachsen betrug er am Donnerstag 67.

Am 3. März kommen die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten zu einem erneuten Bund-Länder-Treffen zusammen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und CDU-Vorsitzender Armin Laschet hat bereits gefordert, während des Treffens Öffnungsstrategien aus dem Corona-Lockdown zu entwickeln.

