Osterholz-Scharmbeck: Vermisster Schwimmer tot in Badesee gefunden

Osterholz-Scharmbeck

Ein seit Montag vermisster Schwimmer ist am Dienstag tot in den Ohlenstedter Quellseen bei Osterholz-Scharmbeck gefunden worden. Die genaue Todesursache werde noch ermittelt, teilte die Polizei mit. Es gebe aber keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Der 64-Jährige galt seit Montagmittag als vermisst. Bis in die Dunkelheit hinein suchten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) nach ihm. Am Dienstag wurde die Suche mit Polizeitauchern, Polizeihunden und einem Sonarboot fortgesetzt. Gegen 13.30 Uhr wurde der Mann schließlich tot gefunden.

Von dpa/lni/RND