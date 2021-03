Am Montag haben Bundesregierung und Länderchefs bis in die Nacht über neue Maßnahmen in der Corona-Pandemie beraten. Einschneidend dürfte vor allem die geplante Osterruhe werden. Diese solle so weit gehen wie möglich, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag.