Osnabrück

Am Sonnabend hat sich am Himmel über Osnabrück ein ansonsten selten zu beobachtendes – und ebenso gefährliches – Naturschauspiel abgespielt: In der Luft bildete sich ein Tornado. Laut „Neuer Osnabrücker Zeitung“ kam die Trichterwolke für kurze Zeit auch mit dem Boden in Kontakt – dann werden Windhosen besonders gefährlich für den Menschen.

Anzeige

Gegen 19.30 Uhr filmten mehrere Zeugen das Phänomen, ob der Tornado Schäden angerichtet hat, ist noch nicht bekannt.

Von RND/mrx