Celle

Willi Dahmen, Weihnachtsmann aus Leidenschaft, ist froh, dass im zweiten Pandemiejahr nicht alle Auftritte ausfallen. Zwar hatte ihm ausgerechnet seine Heimatstadt Celle eine Absage für den Weihnachtsmarkt erteilt, jedoch darf der Santa-Claus-Darsteller mit dem weißen Rauschebart andernorts auftreten. „Der Weihnachtsmarkt in Uelzen hat mich engagiert“, sagte der 69-Jährige. Dahmen war Gast bei der Eröffnung am Freitag. In diesem Jahr trete er wegen der Ansteckungsgefahr nur draußen auf, erklärte „Santa Willi“.

Erstmalig bietet der gebürtige Rheinländer an den Wochenenden vor dem Fest auch Online-Sprechstunden für Kinder an. Dabei sitzt er in seinem Weihnachtsmannbüro in Celle am Computer. „Die Online-Sprechstunden sind alle ausgebucht“, berichtete „Santa Willi“. Dagegen kosteten Online-Bescherungen am Heiligen Abend ein bisschen, er spende aber die Hälfte für ein Hospiz.

Die Celle Tourismus und Marketing GmbH verzichtet in diesem Jahr nach eigenen Angaben wegen der verschärften Corona-Regeln auf Sonderaktionen auf dem Weihnachtsmarkt. Auch eine Geschenketauschbörse und Auftritte einer Märchenerzählerin und von Posaunenchören wurden abgesagt.

Von RND/dpa