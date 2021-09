Hude

Wegen eines umgestürzten Sattelschleppers ist am Mittwoch die Autobahn 28 Leer-Stuhr kurz vor Oldenburg in beiden Richtungen gesperrt worden. Der Wagen hatte 25 Tonnen heißes Bitumen geladen, was die Fahrbahn in Richtung Stuhr blockierte. Der Fahrer des Lastzugs, ein 53 Jahre alter Mann aus dem schleswig-holsteinischen Kreis Dithmarschen, wurde mit einem Schock in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Autobahnpolizei Ahlhorn mit. Der in Richtung Oldenburg fahrende Sattelzug hatte offenbar am Morgen die Mittelleitplanke durchbrochen und lag quer auf der Richtungsfahrbahn in Richtung Stuhr.

Die A28 ist zwischen Hude und Hatten gesperrt

Die Sattelzugmaschine lag auf der Mittelleitplanke. Kraftstoff floss aus dem Tank auf die Fahrbahn in Richtung Oldenburg. Vier Fahrzeuge, die in Richtung Stuhr unterwegs waren, wurden von dem heißen Bitumen beschädigt.

Zwischen den Anschlussstellen Hude und Hatten wurde die Autobahn komplett gesperrt. Die Dauer der aufwendigen Reinigungs- und Aufräumarbeiten stand zunächst nicht fest. Auch zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben. In beiden Richtungen entstanden lange Staus. Der Rückstau in Richtung Stuhr reichte bis ins Stadtgebiet von Oldenburg zurück.

Von RND/lni