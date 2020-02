Kein Schnee: Oberharzer Schlittenhunderennen fällt schon wieder aus

Clausthal-Zellerfeld

Das Oberharzer Schlittenhunderennen in Clausthal-Zellerfeld ist zum dritten Mal in Folge abgesagt worden. Es liege nicht genug Schnee, um die Veranstaltung, die für 8. und 9. Februar geplant war, durchzuführen, sagte Organisatorin Sonja Müller. Allerdings wird es am kommenden Wochenende ein Ersatzprogramm geben – unter soll ein Camp mit 30 Hundeschlittenführern und ihren Hunden aufgebaut werden.

Nur ein bis 0,5 Zentimeter Schnee

Eigentlich sollten rund 60 Schlitten bei dem Rennen starten. In früheren Jahren waren laut Veranstalter zwischen 5000 und 10.000 Besucher an der Strecke. Doch erneut macht das Wetter den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. „Wir brauchen mindestens 25 Zentimeter Schnee und haben nur 0,5 bis einen Zentimeter“, erklärte Müller, die die Veranstaltung mit einer Kollegin organisiert. Das reiche nicht. Die Schlittenkufen einfach gegen Rollen auszutauschen und ein Wagenrennen zu veranstalten sei keine Option, weil im Oktober bereits ein solches mit den Schlittenhunden stattfindet.

„Wir haben seit Jahren immer weniger Schnee – wir hoffen, dass es im kommenden Jahr reicht“, sagte Müller.

Von Nadine Wolter