Mit seinem großen Wasserbecken entwickelt sich ein junges norddeutsches Unternehmen zu einem Magneten für große Filmproduktionen: Der Offtec-Tauchtank lockt Hollywood nach Nordfriesland in Schleswig-Holstein – auf Amazon Prime steht demnächst der Start des in Teilen dort gedrehten Tom-Clancy-Thrillers „Gnadenlos“ mit Michael B. Jordan an.