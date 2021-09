Hannover

Ein am Montag erstmals ausgestrahltes Interview des sogenannten Todespflegers Niels Högel beim RTL-Streamingdienst TVnow sorgt für Empörung bei Hinterbliebenen und Opfern. Sie werfen der Produktionsfirma der vierteiligen Dokumentation über die wahrscheinlich größte Mordserie in der deutschen Nachkriegsgeschichte vor, Högel eine Bühne bereitet zu haben. Das Landgericht Oldenburg verurteilte den sogenannten Todespfleger vor zwei Jahren wegen 85-fachen Mordes an Patienten in Krankenhäusern in Oldenburg Delmenhorst.

Für die vierteilige RTL-Serie wurde Högel offenbar heimlich am Telefon interviewt – nachdem die Justizvollzugsanstalt in Oldenburg Interviewanfragen mehrfach abgelehnt hatte. Die Anstaltsleitung fühle sich von der Firma „bewusst getäuscht und hintergangen“, sagte die stellvertretende JVA-Leiterin Anna Abraham der „Nordwest-Zeitung“ (NWZ).

Absprache mit HAZ-Autor Marco Seng gebrochen

Zudem haben die Macher offenbar auch Absprachen mit Interviewpartnern wie dem HAZ-Autor Marco Seng, Vertretern von Hinterbliebenen und Polizeibeamten gebrochen. Seng und sein früherer Kollege Karsten Krogmann bei der NWZ sind für ihre Reportagen über Högel ausgezeichnet worden und haben gemeinsam ein aktuelles Buch mit dem Titel „Der Todespfleger“ verfasst. Die Produktionsfirma hatte sie daher als Experten für Interviews angefragt.

„Offenbar entschieden, Högel doch eine Bühne zu bieten“: HAZ-Autor Marco Seng. Quelle: Privat

Seng und Krogmann fühlen sich ebenfalls hintergangen. „Wir haben an der Doku als Interviewpartner mitgewirkt unter der Bedingung, dass der Lügner und Mörder Niels Högel dort keine Bühne bekommt“, sagte Seng. TVnow habe dem zugestimmt – „und sich dann offenbar entschieden, Högel doch eine Bühne zu bieten und das später auch noch als Sensation zu verkaufen“.

Polizei zieht Interviews zurück

Der Oldenburger Polizeipräsident Johann Kühme zeigte sich ebenfalls verärgert. Die Serie biete Högel genau das, wonach er strebe, sagte Kühme der NWZ: „Befriedigung seiner Geltungssucht“. Die Oldenburger Polizei hatte sich vertraglich zusichern lassen, dass Högel in der Dokumentation nicht zu Wort bekommt. Sämtliche Interviews von Polizeibeamten für die Serie wurden daher zurückgezogen.

Eine Sprecherin von TVnow, das zur RTL-Gruppe gehört, erklärte dem evangelischen Pressdienst, man habe alle Interviewpartner vorab darüber informiert, dass Högel in der Serie zu Wort kommen werde. Der Sprecher der Hinterbliebenenvertretung IG Klinikmorde weist das zurück: Man habe für die Teilnahme an der Produktion zur Bedingung gemacht, „dass der Mörder ausdrücklich nicht Inhalt dieser Produktion sein wird und ihm somit keine Plattform zur Selbstdarstellung gegeben wird.“ Stattdessen stehe Högel im Mittelpunkt der Serie.

HAZ-Autor Seng sagte: „Von unseren eigenen Aussagen in der Doku haben wir nichts zurückzunehmen. Uns ist es wichtig, deutlich zu machen, dass Buch und Doku trotz der Titelgleichheit nichts miteinander zu tun haben.“

Von Karl Doeleke