Hannover

Niedersachsens Landesregierung arbeitet mit Blick auf steigende Corona-Infektionszahlen und der Welle der Omikron-Variante an verschärften Regeln für das tägliche Testen in Schulen. Nach den Zeugnisferien (31. Januar und 1. Februar) sollen sich demnach auch vollständig geimpfte Schülerinnen und Schüler täglich vor dem Unterricht zu Hause selbst testen. Bisher besteht diese Pflicht nur für nicht vollständig Geimpfte.

Weiterhin von der Testpflicht befreit bleiben nach den Plänen die Schülerinnen und Schüler, die bereits eine Booster-Impfung erhalten haben. Die entsprechende Regelung war am Dienstag Thema bei einer Unterrichtung des Corona-Krisenstabs der Landesregierung Niedersachsens.

Omikron-Variante verursacht 95,1 Prozent der Corona-Infektionen

Die gegenüber der sogenannten Delta-Variante deutlich ansteckendere Omikron-Variante macht unterdessen 95,1 Prozent aller Infektionen in Niedersachsen aus. Diese Zahl ist allerdings eine Hochrechnung, sie beruht auf der genetischen Analyse von 3100 positiven Tests in der vergangenen Woche. In der Woche vor Weihnachten habe der Omikron-Anteil der Infektionen noch bei 25 Prozent gelegen, erklärte Heiger Scholz, Chef des Krisenstabes.

In Niedersachsen ist bisher knapp ein Drittel der Schülerschaft von der Pflicht zum Selbsttest vor dem Schulbesuch befreit, weil die Schüler doppelt geimpft oder genesen sind. Viele der insgesamt 339.920 Schülerinnen und Schüler im Land, die von der Testpflicht befreit sind, machten aber dennoch freiwillig täglich einen Schnelltest, sagte ein Vertreter des niedersächsischen Kultusministeriums.

Mehr als 2200 Schülerinnen und Schüler positiv getestet

Stand Freitag, 17. Januar, gab es in Niedersachsen 2230 positiv getestete Schüler an 564 Schulen, bei den Lehrkräften waren es 193 positive Corona-Fälle und bei sonstigen Mitarbeitern 76. Die meisten Infektionen wurden an Grundschulen gemeldet, gefolgt von Gymnasien und Berufsbildenden Schulen.

Nur ein Drittel der positiven Schnelltests über PCR-Test auch bestätigt

Von den nach dem Ende der Weihnachtsferien ausgegebenen 4,1 Millionen Selbsttests waren ebenfalls mit Stand Freitag knapp 13.000 positiv, das ist eine Verdreifachung gegenüber dem Stand Anfang Dezember. Nur in jedem dritten Fall allerdings – bei 4700 Schnelltests – bestätigte ein PCR-Test später das positive Ergebnis.

Von Volker Wiedersheim