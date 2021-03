Hannover

In einem Brief hat Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne die Schülerinnen und Schüler auf andauernden Wechselunterricht nach den Osterferien eingestellt. Man denke gerade noch darüber nach, wie man Schule in der Corona-Pandemie sicherer machen könne, schrieb der SPD-Politiker.

Eine Idee dafür seien regelmäßige Tests. Geplant sei, dass das Lehrpersonal und die Schülerschaft zwei Mal pro Woche getestet werden.

Präsenzpflicht bei Inzidenzwert unter 100

„Gerade ihr Schülerinnen und Schüler leistet seit Monaten einen wichtigen Beitrag, damit wir das Corona-Virus endlich gemeinsam in den Griff kriegen“, schrieb Tonne. „Ihr haltet euch an die Regeln, tragt eure Masken und trefft euch nur mit sehr wenigen Menschen. Das ist oft anstrengend und blöd und trotzdem haltet ihr ganz toll durch.“ Viele Schülerinnen und Schüler hätten sich zudem schon an den Unterricht in halben Klassen gewöhnt.

In einem zweiten Brief an die Eltern schrieb Tonne, dass sich am Status quo in den Schulen nichts ändern werde. Heißt: Die Präsenzpflicht gelte weiter, bei einem Inzidenzwert von mehr als 100 an 3 aufeinanderfolgende Tage werden alle von zu Hause unterrichtet - ausgenommen die Schülerinnen und Schüler des Primarbereichs, der Förderschulen GE sowie der Abschlussklassen.

Von RND/dpa/Sonja Wurtscheid