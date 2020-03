Hannover

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) hatte schon am Sonntag angekündigt, die noch am Wochenende stark besuchten Inseln in Nord- und Ostsee für den Touristenverkehr abzuriegeln. Nun zieht neben Mecklenburg-Vorpommern offenbar auch Niedersachsen nach. Aus der Landesregierung heißt es, ab Montag werde der Verkehr schrittweise beschränkt.

Damit sollen Inselbewohner vor Infektionsrisiken durch Urlauber geschützt werden. Ausgenommen sein von den Einschränkungen sollen Menschen, die ihren ersten Wohnsitz auf der jeweiligen Insel haben oder dort arbeiten. Polizisten sollen die Maßnahmen mit Verkehrsumleitungen umsetzen.

Von RND