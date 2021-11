Steigen die Infektionszahlen in Niedersachsen weiter so an wie derzeit, droht eine weitere Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen. Dann würde die sogenannte 2G-plus-Regel mit Tests für Geimpfte gelten. Die Kliniken bereiten sich derweil auf die Aufnahmen von Patienten aus anderen Bundesländern vor.