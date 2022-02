Das Land ist laut Innenminister Boris Pistorius (SPD) bereit, um Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen. Die Landesaufnahmestellen für Flüchtlinge in Niedersachsen sind aktuell zu 75 Prozent ausgelastet.

Flüchtlinge gehen in der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen am Standort Grenzdurchgangslager Friedland an Unterkünften vorbei. Quelle: Swen Pförtner/dpa