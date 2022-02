Ab Donnerstag werden in Niedersachsen Corona-Beschränkungen gelockert. Die Personenbegrenzungen bei Treffen entfallen – allerdings nur für Geimpfte. Ein Überblick über die Regeln.

In Schulen, bei Konzerten und auch in der Gastronomie werden in den kommenden Wochen die Corona-Regeln gelockert. Quelle: Julian Stratenschulte/Hauke-Christian Dittrich/Markus Scholz/dpa