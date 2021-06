Hannover

Vor dem neuen Schuljahr, das im September startet, sind in Niedersachsen noch mehrere Hundert Lehrerstellen nicht besetzt. Das Land will 1600 Lehrkräfte einstellen und kann sich über einen Mangel an Interessenten grundsätzlich nicht beklagen: In der ersten Auswahlrunde haben sich knapp 2100 Interessierte beworben, hinzu kommen die Bewerbungen aus der zweiten Runde und Anfragen von Quereinsteigern. Trotzdem reicht das noch nicht, um alle Stellen besetzen zu können. Denn die Bewerber kommen nicht immer von den Schulformen, für die sie gebraucht werden. Es gibt ein Überangebot von Gymnasiallehrkräften auf dem Markt, aber deutlich zu wenige Pädagogen für Haupt-, Real- und Oberschulen. Wegen dieses Missverhältnisses konnten bislang nur 1016 Stellen tatsächlich besetzt werden.

Zu wenige Sonderpädagogen

Auch Sonderpädagogen sind weiterhin Mangelware in Niedersachsen. Hier gibt es laut Kultusministerium sogar noch diverse freie Referendarsstellen. Gut nachgefragt seien dagegen Grundschulen. Gab es vor einigen Jahren hier noch zu wenig Nachwuchs, hat sich die Lage entspannt, auch die Studienseminare seien ausgelastet.

Insgesamt schließen diesen Sommer in Niedersachsen rund 1400 Neueinsteiger ihr Referendariat ab. Das hat das Ministerium jetzt auf eine Kleine Anfrage der FDP zum laufenden Einstellungsverfahren mitgeteilt.

Zu viele Gymnasiallehrer, zu wenig Pädagogen für Haupt- und Realschulen

Von den aktuell 1600 ausgeschriebenen Stellen entfallen 359 auf Grundschulen, 351 auf Oberschulen, 193 auf Haupt- und Realschulen, 127 auf Förderschulen sowie 282 auf Gymnasien und 288 auf Gesamtschulen. Zusätzliche 200 Lehrerstellen sollen zudem entstehen, indem Teilzeitkräfte ihr Stundenkontingent aufstocken und rund 100 Pädagogen befristet eingestellt werden. Bildungsverbände fordern, übergangsweise Lehramtsstudenten und Pensionäre einzusetzen, um Löcher zu stopfen. Das Ministerium verweist darauf, dass bislang alle Stellen adäquat besetzt worden seien.

Besser bezahlt und weniger Wochenstunden

Ein Verschieben der Bewerber auf andere Schulformen ist nicht möglich. Gymnasiallehrer können nicht einfach an einer Realschule angestellt werden, weil sie eine andere Unterrichtsverpflichtung haben und auch besser bezahlt werden. Ein Gymnasiallehrer muss 23,5 Stunden in der Woche unterrichten, ein Realschullehrer 26,5, ein Grundschullehrer sogar 28 Stunden. Pädagogen an Grund- Haupt- und Realschulen werden nach Gehaltsstufe A12 bezahlt und erhalten zudem eine Zulage von knapp 100 Euro, Gymnasiallehrer werden nach A13 bezahlt. Zudem gibt es für die Schulformen unterschiedliche Studiengänge.

Viele Pädagogen scheiden vorzeitig aus dem Dienst

Knapp 1300 Lehrkräfte scheiden nach Angaben des Ministeriums zum Ende des Schuljahres aus dem Dienst, davon knapp 1000 vorzeitig. FDP-Bildungsexperte Björn Försterling meint: „Das Land muss noch einmal ordentlich werben für die Einstellung in Niedersachsen. Wenn es nach 15 Monaten Homeschooling wieder regulär zur Schule geht, aber keine Lehrer da sind, bleiben die Schüler erneut auf der Strecke. Rund 1300 Lehrer werden in den Ruhestand gehen, der Bedarf durch stärkere Jahrgänge, freiwillige Wiederholer und den Ganztagsausbau wird steigen. Das Land muss jetzt liefern.“

An allen Schulformen und in allen Regionen solle eine möglichst ausgeglichene Unterrichtsversorgung sichergestellt werden, sagte ein Ministeriumssprecher. Das sei Ziel des noch laufenden Einstellungsverfahrens. Gerüchte, dass Gymnasien mit einer Lehrerquote von nur 97 Prozent auskommen müssten, seien falsch.

Von Saskia Döhner