Niedersachsen hat höchsten Rückgang bei Sozialwohnungen

Hannover

Die Zahl der Sozialwohnungen in Niedersachsen und Bremen ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. 2020 habe es in Niedersachsen 7.070 Sozialwohnungen weniger gegeben als 2019, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. Das ist der größte Rückgang unter den Bundesländern. In Bremen sank der Bestand um 573 Wohnungen. Über die Zahlen hatten zunächst die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitag) berichtet.

Seit 2018 sank der Bestand um fast 20 Prozent

Insgesamt ging die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland im vergangenen Jahr um 2,3 Prozent zurück. Bundesweit habe es 2020 unter dem Strich insgesamt 26.339 Wohnungen mit Sozialbindung weniger gegeben als 2019, heißt es in der Antwort. Damit fielen täglich rund 72 Wohnungen aus der Sozialbindung. Insgesamt wurden den Angaben zufolge im Jahr 2020 bundesweit knapp 1,13 Millionen Sozialwohnungen verzeichnet

Für die Bundesländer ergibt sich dabei ein unterschiedliches Bild. So wuchs in Baden-Württemberg, Hamburg, dem Saarland, Sachsen und Thüringen der Bestand an Sozialwohnungen. Den höchsten Zuwachs gab es in Hamburg mit einem Plus von 830 Sozialwohnungen.

In Niedersachsen sank die Zahl den Angaben zufolge von 67.335 im Jahr 2019 auf 60.265. Im Jahr 2018 hatte sie noch bei 74.887 gelegen. In Bremen sank die Zahl von 8.254 auf 7.681, nachdem es hier gegenüber 2018 zunächst einen leichten Zuwachs um 206 Sozialwohnungen gegeben hatte.

Grüne: Unterfinanzierung des sozialen Wohnungsbaus

Die Grünen im niedersächsischen Landtag sprachen von einem „bundesweiten Negativrekord“. Das Land brauche so schnell wie möglich eine eigene Landeswohnungsgesellschaft, sagte der wohnungspolitische Sprecher der Fraktion, Christian Meyer, in Hannover. Damit dürfe die rot-schwarze Landesregierung nicht bis zur nächsten Landtagswahl im Herbst 2022 warten.

Der Bestand an Sozialmietwohnungen sank auch in Rheinland-Pfalz (minus 6.180), Nordrhein-Westfalen (minus 5.121) und Brandenburg (minus 4.959). In Mecklenburg-Vorpommern verkleinerte sich der Bestand um über 30 Prozent auf 3.402 Wohnungen.

Der wohnungspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Christian Kühn, warf Union und SPD eine Unterfinanzierung des sozialen Wohnungsbaus vor und forderte mehr Bundesmittel sowie eine neue „Wohnungsgemeinnützigkeit“. Das „System der nur kurzfristigen Bindung“ müsse durchbrochen werden.

Von RND/epd