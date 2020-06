Niedersachsen erlässt Aufenthaltsverbot für Touristen aus Gütersloh

Hannover

Auch Niedersachsen will verhindern, dass Touristen aus den Corona-belasteten Landkreisen wie Gütersloh in das Land reisen. „Wir arbeiten an einer entsprechenden Verfügung“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Mittwoch. Ähnlich wie Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein wolle man verhindern, dass das Coronavirus durch Touristen eingetragen werden könne. „Es geht uns nicht um Diskriminierung der Menschen aus Nordrhein-Westfalen, es geht aber um eine angemessene Reaktion und punktuelle Regelungen“, sagte Pörksen.

Auch Lehrer betroffen

Der an Niedersachsen an Nordrhein-Westfalen angrenzende Landkreis Osnabrück habe bereits für in Niedersachsen lebende Tönnies-Mitarbeiter Kontaktbeschränkungen verfügt, die im Landkreis Gütersloh gelten. Niedersächsische Lehrkräfte, die im Landkreis Gütersloh wohnen, sind nach Auskunft des niedersächsischen Kultusministeriums aufgefordert worden, vorerst ihren Schulen fernzubleiben. Hierbei soll es sich um einen „mittleren zweistelligen“ Personenkreis handeln.

Landrat Ambrosy kritisiert Laschet

Zuvor hatten mehrere Kommunen an der niedersächsischen Nordseeküste zeitlich begrenzte Aufenthaltsverbote für Urlauber aus den nordrhein-westfälischen Kreisen Gütersloh und Warendorf gefordert. „Wir sind jetzt in der Konsultationsphase mit Kollegen, von Leer bis zur Wesermarsch“, sagte der Landrat des Kreises Friesland, Sven Ambrosy, am Mittwoch. Man müsse kurz vor dem Beginn der Sommerferien dringend eine Lösung dafür finden, wie sich Infektionsrisiken senken ließen, wenn Menschen aus Gebieten mit lokalen Corona-Shutdowns weiterhin reisen dürften.

Der Landrat kritisierte das Land NRW: Es sei unverständlich, örtlich die Beschränkungen zu verschärfen, aber Bewohner weiter reisen zu lassen.

Auch Schleswig-Holstein hat am Mittwoch die Quarantäneverordnung verschärft: Reisende innerhalb Deutschlands, die aus einem Gebiet mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen nach Schleswig-Holstein einreisen, müssen sich laut der Landesregierung in eine 14-tägige Quarantäne begeben, berichten die Lübecker Nachrichten.

Von Michael B. Berger/lni