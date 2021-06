Die Inzidenzen in Niedersachsen sinken weiter – inzwischen sogar soweit, dass in den meisten Regionen eine stabiler Wert unter 35 erreicht oder in Reichweite ist. Dann gelten vor Ort weitere Lockerungen, die auch schon feststehen – abgesehen von einer Regel fürs Feiern in geschlossenen Räumen, also etwa Clubs und Diskotheken.