„Vorwärts!“ Holzrücker Kay Stolzenberg muss nur leise rufen, und Schimmel Peer schreitet erst und trabt dann übermütig ein Stück durch den Nadelwald. Im Stadtforst Lüneburg bereiten Mensch und Pferd knapp drei Hektar Boden zur Eichensaat vor. Wo Kiefern- und Fichteneinschlag Platz und Licht für robusten Mischwald schuf, hat Stolzenberg mithilfe von zwei Kaltblütern, einer Praktikantin und einem eigens angefertigten Pflug den Boden schonend gelockert. Jetzt geht es darum, Furchen für die Eicheln zu ziehen, damit die jungen Bäume gut wurzeln.

Auf dem angrenzenden Waldweg hält ein Radfahrer an und guckt lange zu. „Wunderbar. Ich dachte, ich trau’ meinen Augen nicht“, sagt der Rentner. „Ich habe als Schüler selbst mit Pferden im Wald gearbeitet.“ Tatsächlich entdecken Forstämter die alte Arbeitsweise ergänzend zu schweren Maschinen aus gutem Grund nun wieder neu.

Einsatz in mehreren Stadtwäldern

Insbesondere in Naturschutzgebieten, Bergregionen wie dem Harz und städtischen Wäldern – etwa regelmäßig in Göttingen und auch mal in Hildesheim – sind die tierischen Helfer im Einsatz. In Lüneburg hat Per-Ole Wittenburg als neuer Forstamtsleiter im vergangenen Jahr erstmals ihre Dienste bei der Holzernte in Anspruch genommen. „Ich habe das in meiner Ausbildung kennengelernt“, erzählt der 44-Jährige. Die speziell geschulten Kaltblüter seien vor allem auf feuchteren Waldstandorten sinnvoll – und dort, wo das Gelände für Maschinen etwa durch Hanglagen problematisch wird.

Der Untergrund wird durch die Pferde weniger verdichtet, Kleinlebewesen haben größere Überlebenschancen, was nicht zuletzt der fruchtbaren Humusschicht des Bodens zugute kommt. „Bei richtig schweren Stämmen stoßen die Pferde aber an Grenzen“, sagt der Stadtförster. „Und große, starke Bäume sind ja das Ziel einer ökologischen Forstwirtschaft.“ Zudem könnten sie kein Holz stapeln. So bleibe es auch in Zukunft bei einer Kombination aus Pferd und Maschine.

Auch die niedersächsischen Landesforsten beauftragen Holzrücker mit Pferden. „Die Erfahrungen sind durchweg sehr gut“, sagt Sprecher Dennis Glanz. Gerade auf verdichtungsempfindlichen Böden kämen sie immer häufiger zum Einsatz – im Einzelverfahren im schwachen Holz, in dem die Stämme direkt per Pferd an die LKW-befahrbaren Waldwege gerückt werden oder im kombinierten Verfahren, bei dem die Arbeitstiere dickeres Holz nur ein Stück an die nächste Rückegasse bringen und es dann per Forwarder oder Rückeschlepper an den Weg gerückt wird. Rückegassen sind Schneisen, die für die breiten Erntemaschinen in die Wirtschaftswälder geschlagen wurden.

Traditionelles Handwerk soll gepflegt werden

„Bei Arbeiten in Schutzgebieten oder Erholungsschwerpunkten kann der Einsatz von Pferden schonender sein und verursacht geringere Beeinträchtigungen am Waldboden“, meint Glanz. Zudem wollten die Landesforsten dazu beitragen, dieses traditionelle Handwerk zu pflegen und die wenigen Betriebe zu erhalten.

Forstamtsleiter Per-Ole Wittenburg zeigt im Stadtforst Lüneburg eine junge Eiche. Im früheren Nadelwald soll ein robuster Mischwald entstehen. Quelle: Gabriele Schulte

Kay Stolzenberg aus Keddien im Wendland gehört zu nicht einmal einer Handvoll Profis, die in Niedersachsen übrig geblieben sind – zusätzlich zu denjenigen, die nur gelegentlich mit Pferden im Wald helfen. Der 45-Jährige stellt für die Arbeiten im Forst fünf starke Kaltblutpferde zur Verfügung, die ein-, zwei- oder mehrspännig eingesetzt werden. Die drei Schimmel sind Boulonnais aus Frankreich. „Die haben einen guten Charakter“, sagt Stolzenberg, fasst Peer am Halfter und lacht. „Auch wenn man ihn hier morgens etwas mehr antreiben muss.“

Konrad und Peer bilden ein Zwei-PS-Gespann

In den Stadtforst Lüneburg bei Deutsch-Evern hat der gelernte Tischler und Forstwirt außerdem Konrad mitgebracht, eine Kreuzung von Boulonnais und Schleswiger. Auch der Fuchs wiegt an die 800 Kilogramm. Als Zwei-PS-Gespann haben Konrad und Peer zusammen den Pflug durch den verwurzelten Waldboden gezogen. Nach drei Stunden ruhen sie sich eine Stunde lang bei Heu und Hafer aus, dann geht es noch mal drei Stunden bis zum Feierabend weiter. Für die Tiere sei das keinerlei Qual, betont der Besitzer. „Die Pferde arbeiten gern.“ Das gelte auch für ihn selbst. Er habe seinen Traumberuf gefunden und sich im Übrigen noch nie ernstlich verletzt.

Mittagsrast: Holzrücker Kay Stolzenberg mit Schimmel Peer und Fuchs Konrad. Quelle: Gabriele Schulte

Auch wenn er mancherorts neue Kunden gefunden hat, macht sich Stolzenberg um die Zukunft seines Berufsstandes Sorgen. Zumindest vordergründig betrachtet ist der Einsatz der Pferde im Vergleich zu Maschinen erst einmal teurer; eine dreijährige Förderung vom Agrarministerium in Hannover ist inzwischen ausgelaufen. Der Unternehmer aus dem Wendland ist jedoch überzeugt, dass sich der Pferdeeinsatz auch in Privatwäldern als Alternative zu kleinen Rückeschleppern lohnen kann. Man brauche dann zudem im Wald weniger Rückegassen. Ein Pferd könne einen knappen Festmeter ziehen, bergab gern auch mal 20 Meter lange Fichtenstämme. Stolzenberg leitet auf seinem Betrieb Männer und Frauen an, die sich für diese Arbeit interessieren. Den meisten allerdings erscheint das wirtschaftliche Risiko zu groß.

Kay Stolzenberg und seine Pferde rücken andernorts manchmal sogar schwere Eichenstämme. Quelle: privat

„Eine feine Verständigung mit den Pferden“

Diesmal hat er Katharina Wenzel als Unterstützung mitgebracht. Die Gärtnerin pflügt, grubbert und hackt in einer solidarischen Landwirtschaft im Wendland schon seit Jahren mit Ackergäulen, um die Felder behutsam zu bearbeiten. Nun überlegt die 36-Jährige, auf die Arbeit im Wald umzusatteln. Da wäre sie in der Natur, hätte Abwechslung und eine neue Herausforderung. Längst kann sie die Ketten unter den Stämmen durchziehen und festhaken und hält die Gerätschaften auch dann problemlos fest, wenn ein Pferd in Trab verfällt. „Brrr...“: Peer steht. „Das ist eine ganz feine Verständigung mit den Pferden“, schwärmt Wenzel. Auch für zierliche Frauen wie sie sei diese Arbeit gut zu bewältigen. „Es geht weniger um Kraft als um Technik.“ Mentor Stolzenberg nickt zufrieden. Endlich scheint für den Berufsstand der Holzrücker wieder Nachwuchs in Sicht.

Rückepferde waren auch schon in Hannover im Einsatz Auch die Stadt Hannover hat im Stadtwald Eilenriede schon Pferde für Holzarbeiten eingesetzt. In den vergangenen Jahren waren Rückepferde aber nur noch bei der Forstvorführung zum Tiergartenfest zu sehen. „Im richtigen Einsatz hatten wir sie das letzte Mal 2016 bei einer Durchforstung“, sagt eine Stadtsprecherin, seitdem habe es keine Durchforstungen mehr gegeben. „Die Erfahrungen mit den Rückepferden sind durchweg gut.“ Besonders im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit seien sie für die Waldbesucherinnen und -besucher ein „besonderes Highlight“. Allerdings kosteten diese „externen Unternehmer“ zusätzliches Geld, und Pferde könnten keine schweren Stämme ziehen. Der Einsatz funktioniere deshalb nur in jungen bis mittelstarken Waldbeständen. „Wir arbeiten mit Seilwinden, um den Boden zu schonen“, sagt die Stadtsprecherin. Hannovers Wälder dürfen demnach nur auf Wegen befahren werden. Von dort aus würden die Stämme vorsichtig mit Seilen aus dem Waldbestand gezogen.

