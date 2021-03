Hannover

Die traditionellen Osterfeuer sind in Niedersachsen wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr verboten. Daran erinnerte das Gesundheitsministerium am Montag in Hannover. „Bei öffentlichen Osterfeuern handelt es sich typischerweise um Veranstaltungen mit einer größeren Zahl von Personen, und diese sind nicht zulässig“, hieß es in einer Mitteilung.

Auch im Freien bestehe die Gefahr einer Infektion mit einer hochansteckenden Variante des Coronavirus. Deshalb sei von Gründonnerstag bis Ostermontag (2. bis 5. April) jede Ansammlung von Menschen verboten. Schon 2020 waren die Osterfeuer ausgefallen.

Private „Osterfeuer“ im Garten sind erlaubt

Das Umweltministerium verwies darauf, dass der private Betrieb von Feuerschalen und Feuerkörben erlaubt sei. Wichtig sei das geeignete Brennmaterial, das Verbrennen von Grünschnitt sei verboten. „Es bleibt erlaubt, was ohnehin erlaubt ist, und verboten bleibt, was ohnehin verboten ist“, hieß es. Gleichzeitig seien die vor Ort geltenden Beschränkungen für private Kontakte zu beachten.

Von RND/lni