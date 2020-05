Wie nach der Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren soll eine Kaufprämie der schwächelnden Autoindustrie neue Impulse liefern. Doch im Heimatland von Volkswagen regt sich Kritik an den Plänen.

Kritik an Autoprämie: Aktivisten der Klimabewegung Fridays for Future protestieren mit einem Transparent mit der Aufschrift "tatort Klimamord" vor dem VW-Werk in Wolfsburg. Quelle: Peter Steffen/dpa