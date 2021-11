Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hofft, dass in Niedersachsen bis zum Jahresende 2,8 Millionen Impfungen verabreicht werden können, sowohl Erstimpfungen als auch Boosterimpfungen. Auf der digitalen Ministerpräsidentenkonferenz habe man sich zum Ziel gesetzt, bis Ende des Jahres bundesweit 30 Millionen Impfungen zu verabreichen: „Das ergibt 2,8 Millionen für Niedersachsen.“

Auch Apothekerinnen und Zahnärzte sollen impfen können

Voraussetzung sei allerdings, dass genug Impfstoff vorhanden sei und sich genug Menschen impfen ließen. „Ich habe den Eindruck, dass mehr Dynamik bei den Erstimpfungen einsetzt.“ Auch Apothekerinnen und Zahnärzte sollten künftig impfen können. Weil sagte, es zeichne sich bei den Ministerpräsidenten eine große Mehrheit für eine allgemeine Impfpflicht ab.

Weil sagte auch, dass Niedersachsen wohl in der nächsten Woche in die Warnstufe 3 wechseln werde, in der etwa auch Großveranstaltungen wie Fußballspiele nicht mehr durchgeführt werden. Auf eine bundesweit einheitliche Regelung hierzu konnte sich die Bund-Länder-Runde am Dienstagnachmittag nicht einigen.

Außerdem sagte Weil, im allgemeinen Einzelhandel solle die 2-G-Regel eingeführt werden. Dies gelte aber nicht für die Grundversorgung.

Ob das 96-Spiel am kommenden Sonntag gegen den HSV mit Zuschauern stattfinden werde, könne er nicht sagen. „Ob die Region Hannover eine eigene Allgemeinverfügung dazu erlässt, muss die Region entscheiden.“

Von Michael B. Berger