Für Tierschutz und bessere Lebensmittel: Barbara Otte-Kinast im Porträt

Hannover

Es war ein kurzer Satz: „Mir reicht es!“, sagte Barbara Otte-Kinast am 13. November 2018 im Landtag. Die niedersächsische CDU-Landwirtschaftsministerin sprach über Tierquälereien in Schlachthöfen. Sie sagte, dass es sich nicht um Einzelfälle, sondern um Systemfehler handele. Sie rügte die Fleischindustrie und ordnete mehr Kontrollen an.

In dem kurzen Satz steckte ein neuer Tonfall. Nicht, dass sich nicht zuvor schon Landwirtschaftsminister kritisch zu Missständen in der Agrarwelt geäußert hätten. Aber wenn, dann klang es oft papieren, abgelesen, sonntagsredenhaft. Es klang, als galt ihr vorrangiges Augenmerk dem Geldverdienen der Branche, als hätten sie sich nur am Rande um den Umgang von Menschen mit lebendigen Wesen wie Nutztieren gesorgt. Bei Barbara Otte-Kinast klang es echt.

Einfach zuhören

Es klang auch nach jemandem, der weiß, wovon er spricht. Und das weiß sie tatsächlich. Weswegen sie auch nicht klein beigibt, was ihre Idee einer Sondersteuer auf Fleisch angeht, die sie Anfang Januar vorgeschlagen hat. Otte-Kinasts Kollegin im Bund, ihre Parteifreundin Julia Klöckner, hatte die Idee kühl zurückgewiesen, was schon fast einer Schelte gleichkam. Barbara Otte-Kinast nimmt es mit Gleichmut. „In Berlin wird man mich irgendwann verstehen“, sagt sie trocken.

„Systemfehler“ bei den Schlachthofkontrollen: Otte-Kinast im Landtag. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Barbara Otte-Kinast wurde im September 1964 in Ehmen bei Wolfsburg geboren, auf dem Hof ihrer Eltern lebten auch Großeltern und Urgroßmutter. Dort, erzählt die Ministerin, habe sie das Zuhören gelernt, denn das war unabdingbar, schon aus Respekt: Wenn die Oma sie rüffelte, weil sie mit Parka und Palästinensertuch und Jeans losziehen wollte, konnte sie nicht sagen, das interessiere sie nicht.

Heute nütze ihr das. „Die Menschen haben oft den Eindruck, Politiker kommen fürs Foto vorbei, nehmen aber die Probleme nicht wirklich ernst“, sagt sie und trinkt einen Schluck aus ihrem Becher mit schlichtem heißem Wasser, das sie Kaffee und Tee vorzieht. „Ich versuche, einfach zuzuhören. Das ist manchmal wichtiger, als sofort Antworten zu haben.“

Auch mal Grüne gewählt

Die Eltern wollten eigentlich, dass sie eine Banklehre macht, sie entschied sich für eine Hauswirtschafterinausbildung mit dem Ziel, Dorfhelferin zu werden. Entwicklungshelferin hatte sie auch überlegt, und sie hat seinerzeit sogar die FDP und die Grünen gewählt. Sie lacht, als sie davon erzählt, und schiebt hinterher, dass sie sich heute bei der CDU „wohl und zu Hause“ fühle. (Das gilt offenbar auch, wenn sie sich dort nicht immer durchsetzen kann: Für eine noch vom Vorgänger geplante Weideprämie konnte sie kein Geld loseisen, und sie wurde auch schon mal von der Landtagsfraktion wegen mangelnder Abstimmung ihrer Pläne zur Reform des Tierschutzplans kritisiert.)

„Zuhören ist manchmal wichtiger, als sofort Antworten zu haben“: Otte-Kinast im Hofladen des landwirtschaftlichen Betriebs Borchardt in Duderstadt. Quelle: Niklas Richter

Was den Beruf anging, erfüllte sich jedenfalls zunächst mal eine Prophezeiung ihres Vaters. Als die Eltern die Kühe auf dem Hof abschafften, habe sie richtig gelitten, erzählt sie: „Ich war zwei Wochen krank, ich habe gesagt: Jetzt sind wir keine Bauern mehr.“ Der Vater antwortete: „Wenn du groß bist, heiratest du einen Kuhbauern.“

Hat sie getan. 1991 gründete sie mit Jürgen Kinast eine Familie auf dessen Hof in Beber bei Bad Münder. Es folgte „die Phase mit Kindern und mit Kühe melken“. Aber bald kümmerte Otte-Kinast sich auch um den Aufbau eines Hofladens. Und um die Kälberaufzucht. Sie weiß also, was es heißt, nachts mehrmals aufzustehen und in den Stall zu gehen, um zu gucken, ob die Kuh schon kalbt. Sie kennt die Situationen, in denen die Kinder im Stall schlafen, weil die Erwachsenen bei den Tieren sein müssen.

Frühstück mit Familie

Heute ist sie raus aus dem Betrieb, das ließe sich nicht mit ihrem Amt vereinbaren. Aber sie versucht, immer zu Hause zu übernachten. Am nächsten Morgen gibt es Frühstück mit der Familie.

Ein Bild aus früheren Zeiten: Barbara Otte-Kinast im Stall auf ihrem Hof in Beber. Quelle: Jens Rathmann

Normalität, das ist ihr wichtig. Eine von den Frauen im Dorf zu sein, die beim Osterfeuer heißen Kakao verkaufen. Selbstbewusst, aber nicht abgehoben. In die Politik kam Barbara Otte-Kinast über Ortsrat und Kreistag und Stadtrat, und dass CDU-Chef Bernd Althusmann auf sie aufmerksam wurde, hatte auch mit ihrem damaligen Engagement als Vorsitzende des Landfrauenverbands zu tun.

Und dann war sie plötzlich, nach der Landtagswahl 2017, Ministerin in der niedersächsischen großen Koalition. In einer Situation, in der die Bauern wegen der dünnen Erlöse um ihre Existenz fürchten, in der die CDU nicht mehr notwendigerweise die Bauernpartei ist und in der die Landwirte obendrein, wegen der Ansprüche der Gesellschaft, nicht mehr so sorglos mit der Umwelt umgehen können wie zuvor.

Gegen pauschale Kritik nimmt sie die Bauern in Schutz. Die meisten Landwirte hätten sehr wohl eine Verbindung zu ihren Tieren, schon deswegen, weil Tiere Menschen etwas geben. Kühe zum Beispiel: „Kühe strahlen Ruhe aus.“ Dass aber manche Bauern das Vieh quasi nur als Rohstoff für Gewinne betrachten, dass sie Tiere schlecht behandeln, „das“, sagt sie, „kann ich nicht verstehen.“ Und, nach kurzer Pause: „Wenn ich so was sehen würde, würde ich dazwischen gehen.“ Dergleichen empfiehlt sie auch den Kollegen solcher Landwirte. „Den Mut sollte man haben.“

Gutes Essen kostet Geld

Die Bauern müssten lernen, der Gesellschaft zu erklären, wie sie arbeiteten, sagt die Ministerin. „Nicht in einer Verteidigungshaltung, aber auch nicht besserwisserisch.“ Und die Gesellschaft müsse lernen, dass gutes Essen Geld koste, dass eine bessere Tierhaltung nicht umsonst sei. Denn die Menschen würden bisher nicht dafür zahlen: „Ich sehe doch am Wochenende die Fleischpackungen mit den Tierwohl-Labeln und den roten Minus-30-Prozent-Aufklebern, weil sie nicht verkauft wurden.“

Für Barbara Otte-Kinast sind die Demos sowohl der Land-schafft-Verbindung-Bauern als auch der Fridays-for-Future-Anhänger eine Chance, über den künftigen Weg zu diskutieren: „Das hängt ja alles zusammen.“ Sie vermutet, dass es ein bis zwei Generationen dauern wird, bis sich das Bewusstsein durchsetzt, dass man lieber seltener und dafür besseres, aber auch teureres Fleisch essen sollte. Und bis dahin brauche es eben staatliche Hilfen. „Das war ja in der Strombranche auch so, mit Förderung für Solar- und Windenergie und Biogas.“

Im Grunde, meint die Ministerin, müsse es wieder mehr um Ethik gehen: „Billig-billig, Geiz ist geil – das geht doch so nicht.“ Deswegen wirbt sie trotz des Rüffels aus Berlin für die Fleischsteuer, mit der man eine aufwendigere Tierhaltung finanzieren könnte. Deswegen fördert sie Schulprogramme für gesundes Essen. Deswegen versucht sie, den Lebensmitteleinzelhandel zu überzeugen, Kunden nicht mit Dumpingpreisen für Milch und Butter anzulocken. „Das können sie doch auch mit Waschmittel machen.“ Lebensmittel seien zu wertvoll.

Der Vater hatte die Milchbäuerin Otte-Kinast vorhergesehen, die Ministerin nicht, aber er verfolge es mit Wohlwollen, erzählt sie. Wie geht es weiter mit der politischen Karriere? Barbara Otte-Kinast winkt ab. Ministerin zu sein, das könne ganz schnell vorbei sein. Sie wolle ihr Haus gut führen bis zum Ende der Legislaturperiode, dann könne man weitersehen, was so komme, vielleicht ein Landtagsmandat, vielleicht auch nicht. Wichtig seien ihr ihre Familie, der Hof, das Dorf. „Das fängt mich auf“, sagt sie. „Zu wissen, da sind Menschen für mich da.“

Von Bert Strebe