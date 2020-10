Hannover

Niedersachsen verschärft angesichts der auf einen Rekord gestiegenen Zahl von Neuinfektionen den Corona-Kurs. Problem-Regionen wurden bei sich verschlechternden Lage angewiesen, schneller zu Beschränkungen zu greifen, sagte Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) am Donnerstag in Hannover. Auch eine Sperrstunde in der Gastronomie ab 23.00 Uhr ist von Freitag an möglich. Per Gericht gekippt wurde das Beherbergungsverbot, mitten in den Herbstferien eine gute Nachricht für die Tourismusbranche, die den Schritt heftig kritisiert hatte.

Beherbergungsverbot: Das Oberverwaltungsgericht erklärte das Verbot des Landes für Reisende aus deutschen Corona-Hotspots in einem Eilverfahren für rechtswidrig. „Mit sofortiger Wirkung“ müssten Hotels und Pensionen sich nicht mehr an die Verordnung halten, erklärte das Gericht in Lüneburg. Es sei zweifelhaft, ob das Verbot geeignet und erforderlich sei, hieß es. Der Hotel- und Gaststättenverband reagierte erleichtert. „Wir hoffen, dass die Hotellerie die restlichen Urlaubstage noch einfahren kann“, sagte Hauptgeschäftsführer Rainer Balke. Allerdings habe die Verordnung der Landesregierung bei vielen Reisewilligen zu Verunsicherung geführt.

Anzeige

Lesen Sie auch: Strengere Corona-Regeln: Alle Infos zur aktuellen Lage in Niedersachsen

Die Infektionslage: Bis Donnerstag wurden 24 367 Corona-Infektionen registriert. Im Vergleich zum Vortag wuchs die Zahl um 479, der bisherige Höchstwert hatte am 27. März bei 449 bestätigten Fällen binnen eines Tages gelegen. Die wichtige Sieben-Tages-Inzidenz – die Durchschnittszahl der Neuansteckungen auf 100 000 Einwohner über eine Woche – lag bei 27,4. Regional ist das Infektionsgeschehen aber sehr uneinheitlich: Während es in der Stadt Delmenhorst (163,7) oder im Kreis Cloppenburg (96,7) sowie in etlichen westniedersächsischen Regionen wie der Grafschaft Bentheim (87,5), dem Kreis Vechta (76,3) oder dem Kreis Emsland (64,8) hohe Werte gibt, ist die Lage in anderen Gebieten entspannter – teilweise mit Werten unter 5 und einer rückläufigen Entwicklung. Mittlerweile starben 709 Menschen in Niedersachsen im Zusammenhang mit Covid-19.

Die Lage in den Kliniken: In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 324 Corona-Patienten behandelt: Davon liegen 263 Erwachsene auf Normalstationen und 55 Erwachsene auf der Intensivstation. Davon müssen 25 künstlich beatmet werden. Fünf Kinder werden im Krankenhaus auf Normalstationen, eines auf einer Intensivstation behandelt.

Angekündigte Maßnahmen: Die meisten der schärferen Corona-Regeln, die beim Bund-Länder-Treffen am Mittwoch in Berlin abgesteckt wurden, gelten in Niedersachsen ohnehin bereits. Wenn es in einer Region mehr als 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner über sieben Tage gibt, sollen sich etwa höchstens noch 25 Menschen im öffentlichen und 15 im privaten Raum treffen dürfen. Eine Maskenpflicht im Freien kann dort angeordnet werden, wo Abstände nicht eingehalten werden können. Steigt der relative Wert auf 50 Neuansteckungen, sind es bei privaten Feiern maximal zehn Menschen aus zwei Hausständen – weitere Verschärfungen sind möglich. Bei Veranstaltungen wird die Zahl der Teilnehmer auf 100 begrenzt.

Lesen Sie auch: Weil fordert Einschränkungen: „Wir stehen am Anfang der zweiten Welle“

Nicht notwendige Reisen vermeiden: Der Ministerpräsident appellierte an die Menschen, ihre Mobilität möglichst zu begrenzen und auf nicht nötige Reisen zu verzichten. „Ein Blick zu unseren Nachbarn in den Niederlanden zeigt deutlich, dass es sehr schnell zu einem dynamischen Infektionsgeschehen mit erneuten massiven Einschränkungen kommen kann“, betonte er. Dort gilt inzwischen wieder ein teilweiser Lockdown mit geschlossener Gastronomie. „Das wollen wir in Deutschland und in Niedersachsen unbedingt verhindern.“

Hilfe bei der Kontakt-Nachverfolgung: Nach Einschätzung Weils lassen sich lokal abgestimmte Maßnahmen gegen das Infektionsgeschehen noch angemessen steuern. „Vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsämter kommen aber teilweise bei der Kontakt-Nachverfolgung an ihre Belastungsgrenzen.“ Gegenseitige Unterstützung zwischen Bund, Ländern und Kommunen sei daher wichtig, um Beschäftigte zu entlasten – „auch durch die weitere Unterstützung durch die Bundeswehr“. In etlichen Ämtern helfen Soldaten bei der Aufbereitung der Daten und Ermittlung von Kontakten Infizierter mit.

Reicht das alles aus? „Ich glaube das sind angemessene Maßnahmen und ich glaube es kann uns gelingen, damit eine Wende beim Infektionsgeschehen herbeizuführen“, sagte der Ministerpräsident. „Es steht hier viel für uns alle auf dem Spiel.“

Von RND/lni