Hannover

Durch die Corona-Krise gestresste Kinder können sich an vier Wochenenden im Juni und Juli bei kostenlosen Freizeiten in Jugendherbergen im Nordwesten des Landes erholen. Das Angebot des Landesverbandes Unterweser-Ems des Deutsche Jugendherbergswerks ist Teil des Projektes „Lernräume“ des Landes, eine Kooperation des Kultusministeriums mit außerschulischen Partnern aus der freien Jugendhilfe, die im vergangenen Jahr startete.

Angebot für bis zu 500 Schüler

Los geht es am 25. Juni – Anmeldungen sind ab sofort über die Internetseite möglich, Informationen unter www.djhnw.de/lernraeume. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 14 Jahren aus Niedersachsen. Die Kosten für die Wochenendfreizeiten werden komplett vom Kultusministerium übernommen. Die drei Jugendherbergen Damme, Lingen und Meppen bieten von Ende Juni bis zum 18. Juli insgesamt 36 Freizeiten für bis zu 500 Schülerinnen und Schüler an. Anreisen muss man in Eigenregie. Untergebracht sind die Kinder in Mehrbett- oder Doppelzimmern. Alle Häuser haben strenge Hygienekonzepte.

„Kinder hatten erhebliche Entbehrungen“

„Ich freue mich, dass die Jugendherbergen neben anderen Partnern nach dem langen Lockdown jetzt die Lernräume wieder aufleben lassen“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag das Angebot. Und: „Die letzten Monate mit geschlossenen Schulen oder Wechselunterricht in kleinen Gruppen waren für die Kinder und Jugendlichen sehr entbehrungsreich. Sie haben besonders darunter gelitten, Freunde und Gleichaltrige kaum sehen zu können. Wir sind es ihnen schuldig, für die erheblichen Entbehrungen jetzt etwas zurückzugeben.“

Von Saskia Döhner