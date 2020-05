Hannover

Bei der Wiederaufnahme des Unterrichts in den niedersächsischen Schulen stehen zunächst deutlich weniger Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung als vor der Corona-Pandemie. Nach einem Medienbericht rechnet Kultusminister Grant Hendrik Tonne damit, dass etwa jede fünfte Lehrkraft trotz der Hygieneregeln nicht in die Schulen kommen kann. Diese Pädagogen gehörten selbst einer Risikogruppe an oder hätten Familienmitglieder in ihrem Haushalt, die zu einer Risikogruppe zählen.

Keine Maskenpflicht in den Schulen

„Wir haben eine sehr detaillierte Abfrage an alle Schulen gegeben. Eine erste Schnellauswertung zeigt, dass rund 20 Prozent nicht für Präsenzunterricht zur Verfügung stehen“, sagte der SPD-Politiker. Tonne betonte, dass der Gesundheitsschutz aller Risikogruppen einen hohen Stellenwert habe. Das Ausmaß des Präsenzunterrichts könne sich nur an der Zahl der zur Verfügung stehenden Lehrkräfte orientieren, räumte der Minister ein.

Anzeige

Anfang dieser Woche waren nach den Abschlussjahrgängen der Stufen 9, 10 und 13 auch die Viertklässler in den Präsenzunterricht zurückgekehrt. Eine Maskenpflicht gibt es in den Schulen nicht. Um Infektionen vorzubeugen, fällt der Sportunterricht aus. Zudem sind maximal 16 Schüler in einem Klassenraum zugelassen, unter Einhaltung des Mindestabstands. Händedesinfektion ist nur in Ausnahmefällen vorgesehen, stattdessen soll gründliches Händewaschen helfen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Wie viele Lehrer fallen für den Unterricht aus?

Von RND/lni