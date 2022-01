Am Montag sind in Niedersachsen wieder mehr als 14.000 Gegner der Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen – dabei kam es auch zu Angriffen auf Polizistinnen und Polizisten. Innenminister Boris Pistorius hat das Verhalten nun scharf kritisiert.

Behelmte Einsatzkräfte der Polizei hindern am Abend Gegner der Corona-Politik an einem «Spaziergang» in der Innenstadt. Innenminister Boris Pistorius hat das unkooperative Verhalten vieler Demo-Teilnehmer kritisiert. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa