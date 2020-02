Hannover

Die Immobilienpreise in Niedersachsen sind zuletzt weiter stark gestiegen. Seit 2009 habe sich der Durchschnittspreis für ein Einfamilienhaus in den nachgefragten Regionen des Bundeslandes in etwa verdoppelt, sagte Innenminister Boris Pistorius ( SPD) am Donnerstag bei der Präsentation des Immobilienmarktberichtes 2020. Zu diesen Regionen zählten neben den Städten Hannover, Braunschweig, Oldenburg, Osnabrück und Wolfsburg auch die Landkreise Vechta und Gifhorn. Die Preissteigerungen endeten damit nicht an den Grenzen der großen Städte, sondern beträfen auch strukturell gut aufgestellte ländliche Regionen.

Die Preise für ein durchschnittliches gebrauchtes Familienhaus stiegen dem Bericht zufolge allein im vergangenen Jahr um zwölf Prozent an. „2018 wurden im Durchschnitt noch 190.000 Euro bezahlt, 2019 waren es schon 212.000 Euro“, sagte Pistorius. Dabei schwankten die Preise regional stark unterschiedlich. Während in der Stadt Hannover mit 465.000 Euro weit mehr als das Doppelte des Durchschnittswerts fällig werde, sei es im Landkreis Holzminden mit 100.000 Euro weniger als die Hälfte.

40 Prozent mehr Eigentumswohnungen verkauft

Neue Eigentumswohnungen verteuerten sich zwischen 2009 und 2019 in mehr als der Hälfte der niedersächsischen Landkreise oder kreisfreien Städte um mindestens drei Viertel. In den Kreisen Peine, Harburg, Osterholz, Gifhorn und Heidekreis ergab sich sogar mehr als eine Verdoppelung des Preises. Mussten Käufer vor zehn Jahren in Hannover 2.340 Euro pro Quadratmeter bezahlen, waren es im vergangenen Jahr 4.660 Euro. Gleichzeitig wurden landesweit 2019 rund 40 Prozent mehr Eigentumswohnungen verkauft als 2009.

„Seit einer Dekade gibt es in allen Immobilienteilmärkten kontinuierliche und teilweise erhebliche Preissteigerungen“, sagte Pistorius. Die Transaktionszahlen, also die Anzahl der Käufe und Verkäufe, seien dabei insgesamt angestiegen, aber im Jahresvergleich jeweils im überschaubaren Rahmen. Anzeichen für eine mögliche Immobilienblase in Niedersachsen gebe es aktuell trotz der dauerhaften Steigungen in allen Bereichen weiterhin nicht, betonte Pistorius.

Lesen Sie auch

Von RND/epd