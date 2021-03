Höhbeck

Anfangs war Jacob Voelkel skeptisch. „Was ist denn das für ein komisches Zeug?“, habe er gedacht, als seine Freundin vor ein paar Jahren statt Kuh- Hafermilch in ihren Kaffee kippte. „Aber je öfter ich probiert habe, desto besser fand ich es“, sagt er. Mittlerweile ist Voelkel nicht nur privat umgestiegen. Auch das gleichnamige Familienunternehmen im Wendland – eigentlich als Safthersteller bekannt – hat jetzt Hafermilch im Angebot. Oder genauer gesagt: den Haferdrink. Denn obwohl die Bezeichnung Hafermilch in der Alltagssprache gebräuchlich ist, dürfen pflanzliche Milchersatzprodukte in der EU offiziell nicht als Milch bezeichnet werden. Verwechslungsgefahr.

Vor wenigen Jahren waren Haferdrinks noch ein Nischenprodukt, inzwischen findet man sie fast überall. Vom Bioladen bis zum Discounter, in etlichen Varianten. Auch in vielen Cafés gehörren sie als Ersatz zur klassischen Kuhvariante mittlerweile zum Standardrepertoire. Zu den Branchenführern gehört der schwedische Konzern Oatly, der seinen Umsatz von 2017 bis 2019 mehr als verdoppeln konnte. Aber auch in der niedersächsischen Landwirtschaft kommt der Hype um den Hafer langsam an.

Private Vorliebe wird zur Geschäftsidee

Ein Beispiel ist Voelkel, das die Haferdrinks seit Februar 2020 verkauft. Jacob Voelkel ist Urenkel des Gründerehepaars und heute einer der Geschäftsführer des Familienbetriebs aus dem wendländischen Höhbeck-Pevestorf. Er hat die Entwicklung des Voelkel-Haferdrinks maßgeblich vorangetrieben. Den Anstoß, aus der privaten Vorliebe auch eine Geschäftsidee zu entwickeln, hatte ein Ärgernis gegeben. „Die Haferdrinks auf dem Markt sind alle ziemlich gut. Aber es gibt sie nur in Tetrapaks“, sagt Voelkel. Die dadurch entstehenden Müllberge hätten ihn immer gestört. Und er erkannte darin auch eine Marktlücke: „Milchersatzprodukte werden vor allem von Menschen konsumiert, die auf einen nachhaltigen Lebensstil achten. Das passt mit Wegwerfverpackungen nicht so gut zusammen.“

Glasflasche als Alleinstellungsmerkmal

Also entwickelte Voelkel einen haltbaren Haferdrink in der Mehrwegglasflasche. „Stand heute sind wir immer noch die einzigen, die das anbieten“, sagt Jacob Voelkel. Nach eigenen Angaben ist das Unternehmen damit sehr erfolgreich. Der Haferdrink sei die erfolgreichste Produkteinführung der Firmengeschichte. „Unsere Erwartungen wurden etwa um das Zehnfache übertroffen“, sagt Voelkel.

Der Hafer für den Drink kommt in Mehlform am Voelkel-Werk an. Das Mehl wird dort mit Wasser, Sonnenblumenöl und Salz vermengt, aufgekocht und für einige Stunden fermentiert. „Dabei entsteht natürlicher Zucker, der dem Drink eine gewisse Süße gibt“, sagt Jacob Voelkel. Es habe anfangs einige Anläufe gebraucht, bis man mit dem Geschmack zufrieden war.

Nachhaltiger als das Original

Warum aber sind Haferdrinks so beliebt? Voelkel sieht einen allgemeinen Kulturwandel: „Gerade junge Menschen leben heutzutage oft viel bewusster und hinterfragen, was sie konsumieren.“ Gewünscht sei deshalb ein Produkt, das an Kuhmilch erinnert, aber nicht tierischen Ursprungs ist – aus ethischen oder aus ökologischen Gründen. Durch soziale Medien und Influencerinnen und Influencer in Sachen Nachhaltigkeit werde das noch weiter vorangetrieben. Apropos Influencerinnen: Auf dem Gelände gibt es heute vor allem ein Thema. Für den Nachmittag ist prominenter Besuch angekündigt. Jasmin Wagner – besser bekannt als Popsternchen Blümchen – lässt sich das Werk zeigen. Sie hatte den Voelkel-Haferdrink kürzlich in ihrer Instagram-Story gelobt.

Geringerer Wasserverbrauch, weniger CO2: Hafermilch hat im Vergleich zu Konkurrenzprodukten eine bessere Umweltbilanz. Quelle: Lars Wendlandt/Bauckhof

Tatsächlich schneiden Haferdrinks im Nachhaltigkeitsvergleich gut ab. Laut Stiftung Warentest werden für die Herstellung von einem Liter Kuhmilch 2,2 Kilogramm CO2 freigesetzt und 248 Liter Wasser verbraucht. Für die gleiche Menge Hafermilch sind es 0,6 Kilogramm CO2 und nur 3,4 Liter Wasser. Andere Milchalternativen wie Mandel- und Reisdrinks benötigen sogar deutlich mehr Wasser in der Herstellung als Kuhmilch. Lediglich Sojadrinks sind ähnlich nachhaltig wie Hafermilch – solange das Soja dafür aus Europa kommt und keine weiten Transportwege zurücklegt.

30 Prozent Wachstum erwartet

Die Verringerung der Transportwege ist auch beim Hafer ein Thema. Das Hafermehl für seinen Drink bezieht Voelkel vom Unternehmen Bauckhof aus dem knapp 60 Kilometer entfernten Rosche. Der Boom ist auch hier zu spüren. In den vergangenen zwei Jahren sei die Nachfrage nach Haferprodukten generell, besonders aber nach Mehl für die Haferdrinkproduktion stark angestiegen, heißt es bei Baukhof. „Beim Hafermehl ist der Absatz in den vergangenen Jahren jeweils um 10 bis 15 Prozent gewachsen. Für 2021 erwarten wir ein Wachstum von rund 30 Prozent“, sagt Sprecher Hannes Öhler. Neben Voelkel beliefert Bauckhof auch einen italienischen Haferdrink-Produzenten. Um den Bedarf zu decken, hat der Konzern im September 2020 die nach eigenen Angaben „modernste Hafermühle Europas“ in Betrieb genommen und damit seine Kapazitäten mehr als verdoppelt.

Im September 2020 hat das Unternehmen Bauckhof eine neue Hafermühle in Betrieb genommen. Für 2021 rechnet man damit, dass der Absatz an Hafermehl für Haferdrinks um 30 Prozent steigt. Quelle: Lars Wendlandt/Bauckhof

Etwa die Hälfte des bei Bauckhof verarbeiteten Hafers komme aus Norddeutschland, sagt Sprecher Öhler. Hauptsächlich komme das Getreide aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, aus Niedersachsen seien es zwischen 5 und 10 Prozent. Die andere Hälfte beziehe man vor allem aus Brandenburg und Dänemark. Das Unternehmen möchte den Anteil an regionalem Hafer aber noch erhöhen. „Wir suchen immer aktiv nach neuen Landwirten, die für uns anbauen“, sagt Öhler. Die gestiegene Nachfrage biete landwirtschaftlichen Betrieben gerade die Chance, vermehrt auf Hafer umzustellen.

„Weil sich die Ernährungsgewohnheiten in der Bevölkerung geändert haben, erleben wir in den letzten Jahren wieder einen starken Anstieg beim Hafer“, sagt Karl-Friedrich Meyer vom Landvolk Niedersachsen im Interview. Quelle: Landvolk Niedersachsen

„Regionalität kostet Geld“ Karl-Friedrich Meyer ist Vorsitzender des Pflanzenausschusses beim Landvolk Niedersachsen. Herr Meyer, welche Rolle spielt Hafer in der niedersächsischen Landwirtschaft? Früher war der Hafer sozusagen der Diesel auf unseren Höfen, weil damit die Pferde gefüttert wurden, die die Maschinen gezogen haben. Mit der Mechanisierung ging der Anbau stark zurück. Weil sich die Ernährungsgewohnheiten in der Bevölkerung geändert haben, erleben wir in den letzten Jahren wieder einen starken Anstieg. Von 2008 bis 2018 ist die Menge an in deutschen Mühlen verarbeitetem Hafer um 70 Prozent gestiegen. Der Anbau kommt nicht hinterher, die Mühlen müssen ihren Bedarf momentan zu einem großen Teil im Ausland decken, vor allem aus Skandinavien. Hat die hiesige Landwirtschaft den Trend verschlafen? Nein. Regionalität kostet Geld, weil wir hier sehr hohe Umweltstandards haben. Das muss von den Mühlen auch entsprechend vergütet werden. Momentan ist der Preis für Hafer niedriger als der für Weizen. Das muss sich ändern. Ich bin aber optimistisch, dass da in der Mühlenwirtschaft gerade ein Umdenken stattfindet. Wenn der Preis stimmt, wird sich das positiv entwickeln, und alle können davon profitieren. Milchbauern klagen seit Jahren über steigenden Preisdruck, Haferdrinks boomen. Ist es für Landwirte eine Option, von Kühen auf Hafer umzusatteln? So einfach ist es leider nicht. Welche Landwirtschaft man betreiben kann, hängt stark von den Flächen ab, die man hat. Wer Kühe hat, hat Grünland, auf dem diese grasen können. Auf diesem Grünland kann man aber keinen Hafer anbauen, dafür ist der Boden nicht geeignet. Deswegen kann man nicht einfach so umsteigen.

Umstellung geht nicht von heute auf morgen

Schon vor einigen Jahren vermehrt auf Hafer umgestellt hat Hans-Jörg Peters. Gemeinsam mit seinem Sohn Lars betreibt er einen Bioland-Bauernhof in Trebel im Wendland. „Bauckhof hat mich damals gefragt, ob ich nicht Hafer für sie anbauen möchte“, sagt Peters. Probeweise habe er auf geringer Fläche damit angefangen. „Mittlerweile bauen wir auf 60 Hektar Hafer an, das ist etwa ein Sechstel unserer Ackerfläche.“ Neben Hafer pflanzen die Peters’ auch andere Getreidearten wie Weizen, Dinkel und Roggen, außerdem Soja, Erbsen, Mais und Kartoffeln.

„Nicht nur für den Menschen gesund, auch für den Boden“: Landwirt Hans-Jörg Peters und sein Sohn Lars bauen seit einigen Jahren Hafer an. Quelle: Yannick von Eisenhart Rothe

Trotz der hohen Nachfrage könne man den Haferanbau nicht beliebig schnell erhöhen, erklärt Peters. Die Fruchtfolge sei zu beachten. „Du kannst nicht Hafer nach Hafer auf der selben Fläche anbauen.“ Außerdem sei der Ertrag niedriger als bei anderen Getreidesorten. „Ansonsten ist der Hafer die beste Frucht, die es gibt. Er ist nicht nur für den Menschen gesund, sondern auch für den Boden“, sagt der Biobauer. Den Hafertrend spürt Peters auch in seinem Umfeld. Häufig fragten ihn Kollegen um Rat, was alles zu beachten sei. „Hier in der Region steigen immer mehr ein“, sagt er.

Anfang März sind die großen Getreidespeicher auf dem Hof der Familie Peters fast leer, nur etwas Futterhafer liegt noch herum. Vater und Sohn sind gerade hauptsächlich damit beschäftigt, die bald beginnende Aussaat vorzubereiten. Die Ackerflächen müssen gepflügt und von Unkraut befreit werden. In dieser Saison wollen sie auf einer kleinen Fläche auch eine neu gezüchtete Sorte Hafer ausprobieren. „Lion heißt die, mal sehen, was die taugt“, sagt Hans-Jörg Peters und lacht.

Ein wenig Hafer aus der letzten Saison ist noch bei Peters im Speicher, bald wird neuer ausgesät. Quelle: Yannick von Eisenhart Rothe

Weiter Milchbauer im Herzen

Voelkels These, dass Haferdrink vor allem bei jüngeren Menschen immer gefragter wird, bestätigt sich auch bei Familie Peters. Bis vor acht Jahren hielten sie selbst noch Milchkühe. Weil es immer schwieriger geworden sei, Arbeitskräfte für die harte Stallarbeit zu gewinnen, habe er seine Kühe irgendwann verkauft, als eine Stallmodernisierung angestanden hätte, sagt Vater Hans-Jörg. „Mit dieser Entscheidung bin ich heute sehr glücklich. Im Herzen bin ich aber immer noch Milchbauer.“ Seine Milch kauft Peters jetzt von befreundeten Bauern, er möchte auf das Original nicht verzichten. Sohn Lars denkt da etwas anders. Regelmäßig besucht er seine Freundin in Hannover. „Sie und ihre Familie ernähren sich vegetarisch und trinken nur Hafermilch. Wenn ich dort bin, tue ich das auch – und finde das gar nicht schlecht“, sagt der Jungbauer.

Von Yannick von Eisenhart Rothe