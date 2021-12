Hannover

Die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen (vmz) warnt vor Glätte auf den Straßen in Niedersachsen. Das betrifft auch die Autobahnen – und dabei besonders die Region am Rand des Harz.

Am frühen Morgen gab es in vielen Teilen von Niedersachsen leichten Sprühregen, der auf den gefrorenen Boden gefallen ist. Sofort bildete sich Glatteis. Während die Streudienste sofort ausrückten und Salz auf den Hauptstraßen streuten, kann es auf Nebenstraßen und besonders auf Gehwegen noch glatt sein. Es haben sich bereits erste Unfälle ereignet. So rutschte in Hameln ein Milchlastwagen gegen eine Laterne, 1000 Liter Milch liefen nach dem Unfall aus.

Unwetterwarnung für mehrere Landkreise

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat deshalb eine Unwetterwarnung herausgegeben: Sie betrifft unter anderem die Region Hannover, Wolfsburg und die Landkreise Peine und Gifhorn. Für einen Streifen südlich von Paderborn und Braunschweig gilt sogar die Warnstufe 3 wegen Glatteis. Dies betrifft die Kreise Göttingen und Northeim.

Von RND/sbü