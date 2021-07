Hannover

Mit Bestürzung und Anteilnahme reagiert die Landespolitik in Niedersachsen auf die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Umweltminister Olaf Lies (SPD) forderte mehr Anstrengungen für den Hochwasserschutz. Innenminister Boris Pistorius (SPD) sicherte den betroffenen Bundesländern umfassende Hilfe zu.

„Wir müssen nicht nur die Klimawandel bekämpfen, sondern auch unser Land widerstandsfähiger machen gegen die Folgen des Klimawandels“, sagte Lies am Freitag. Das bedeute: noch mehr tun für den Küstenschutz und für den Schutz vor Hochwasser im Binnenland. Seit den heftigen Ereignissen vor vier Jahren in Niedersachsen seien mehrere Millionen Euro dafür investiert worden. „Wir müssen aber gerade bei den Verfahren noch schneller werden.“

Lies: Mehr für Hochwasserschutz tun

Lies sprach den Betroffenen und ihren Angehörigen sein Mitgefühl aus. „Diese hohe Zahl von Toten und Verletzten ist erschreckend.“ Mit dem Klimawandel nehme die Wahrscheinlichkeit für solche extremen Wetterereignisse weiter zu. Die Umweltminister hält die „Prognosefähigkeit“ für eminent wichtig, um Katastrophen zu vermeiden. „Die Frage, ob solche Gefahren früh genug erkannt werden können, kann am Ende über Menschenleben entscheiden.“

Innenminister Pistorius nannte die Hochwasserlage eine „dramatische Herausforderung“ für alle Betroffenen. „Dass so viele Tote zu beklagen sind und noch immer zahlreiche Menschen vermisst werden, ist eine Tragödie. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien.“

Pistorius sieht Niedersachsen gut aufgestellt

Niedersachsen will am Wochenende mit rund 1100 Kräften von Feuerwehr, Polizei und DLRG in Nordrhein-Westfalen helfen. „Wir werden auch weiterhin unsere Unterstützung anbieten und bereithalten. Die aktuelle Lage zeigt leider, dass der Katastrophenschutz in Zukunft eine noch stärkere Bedeutung bekommen wird, weil derartige Wetterphänomene zunehmen werden“, sagte Pistorius. Niedersachsen sei aber strukturell sehr gut aufgestellt und die Zusammenarbeit zwischen den Ländern klappe hervorragend.

Auch SPD-Landtagsfraktionschefin Johanne Modder zeigte sich erschüttert von der Wucht der Naturkatastrophe: „Mein Mitgefühl gilt den Menschen, die ihre Angehörigen vermissen oder verloren haben und deren Hab und Gut zerstört wurde. Die noch immer wachsende Zahl der Opfer und das Ausmaß der Katastrophe macht uns alle fassungslos.“ Modder sichert den betroffenen Ländern uneingeschränkte Hilfe zu: „Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um das Leid der Menschen abzumildern.“

Weil: Wird kein Einzelfall bleiben

Zuvor hatte bereits Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) davor gewarnt, dass die aktuelle Unwetterkatastrophe kein Einzelfall bleiben werde. „Da soll man sich nichts vormachen, wir sind mitten im Klimawandel“, sagte Weil bei RTL. „Wir helfen von niedersächsischer Seite in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen so gut wir können, denn wir wissen, dass das auch in Niedersachsen passieren könnte und wir dann auch die Hilfe der anderen Bundesländer benötigen.“

Von Marco Seng