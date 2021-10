Osnabrück/Hannover

Nach einem Gerichtsurteil in Osnabrück pocht die niedersächsische Landesregierung darauf, eine Gesetzeslücke im Zusammenhang mit gefälschten Impfausweisen zu schließen. Staatskanzlei und Justizministerium bekräftigten am Freitag in Hannover einen Entschluss der Länder-Ministerpräsidenten von vergangener Woche.

Darin wird der Bund aufgefordert, das Strafgesetzbuch und das Infektionsschutzgesetz so zu überarbeiten, dass das Vorlegen gefälschter Impfdokumente auch strafrechtlich geahndet werden kann. „Da es sich sowohl beim Strafgesetzbuch als auch beim Infektionsschutzgesetz um Bundesrecht handelt, kann Niedersachsen hier nicht in originärer Zuständigkeit tätig werden“, sagte ein Sprecher des Justizministeriums.

Das Bundesjustizministerium prüfe derzeit, ob strafgesetzliche Anpassungen in diesem Bereich erforderlich seien, teilte eine Sprecherin mit. Dazu werde auch die Entscheidung des Landgerichts Osnabrück berücksichtigt. „Die Frage, ob das Gebrauchen falscher Gesundheitszeugnisse, wie etwa Impfzertifikate, auch gegenüber Privaten strafbar ist, wird bislang unterschiedlich beurteilt und ist höchstrichterlich nicht geklärt“, erklärte sie.

Gefälschter Impfpass ist bisher in wenigen Fällen strafbar

Eine Entscheidung des Landgerichts Osnabrück hatte zuletzt eine Gesetzeslücke offengelegt. Es bestätigte in einem Beschwerdeverfahren eine vorherige Entscheidung des Amtsgerichts. Demzufolge war das Vorlegen eines gefälschten Impfpasses in einer Nordhorner Apotheke nicht strafbar. Der Vorlegende wollte sich mit dem gefälschten Dokument ein digitales Impfzertifikat erschwindeln.

Nach gegenwärtiger Rechtslage sei zwar die Vorlage eines gefälschten Impfausweises bei einer Behörde oder einer Versicherung strafbar, aber nicht bei einem privaten Unternehmen wie einer Apotheke, sagte dazu ein Sprecher des Landgerichts Osnabrück. Hier gebe es eine gesetzliche Regelungslücke.

Dennoch ist nach Ansicht der Osnabrücker Richter die Beschlagnahmung gefälschter Impfausweise möglich. Ein gefälschter Impfausweis sei wegen der bestehenden Ansteckungsgefahr eine Gefahr für die Allgemeinheit. Die Polizei dürfe ihn daher aufgrund des polizeilichen Gefahrenabwehrrechts sicherstellen.

Das Amtsgericht Wolfsburg allerdings hatte Mitte Oktober einen 26-Jährigen wegen Urkundenfälschung verurteilt, weil er seinen gefälschten Impfausweis in einer Apotheke digitalisieren lassen wollte. Nach Medienberichten fiel der Mann auf, weil der Impfpass nur die Corona-Impfung enthielt und die beiden angeblichen Impfärzte tot sind. Der Angeklagte erhielt eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen a 20 Euro. Nach Medienberichten hatte er als Fahrer von Krankentransporten für das Klinikum Wolfsburg gearbeitet.

In Niedersachsen ist die Zahl der Fälle von gefälschten Impfpässen zuletzt sprunghaft angestiegen. Darauf hatte vor wenigen Tagen das Landeskriminalamt hingewiesen. Die Behörde warnte davor, Fotos von echten Impfpässen, auf denen Chargennummern zu erkennen sind, in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. Diese Bilder könnten Fälschern als Vorlage dienen. Bereits im Frühjahr waren gefälschte Impfpässe unter anderem im Messenger-Dienst Telegram für 99 bis 250 Euro angeboten worden. Telegram wird oft von sogenannten „Querdenkern“ und Impfgegnern genutzt. Auch am Flughafen Hannover waren Fälschungen aufgetaucht.

Von RND/lni