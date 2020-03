An den Grundschulen wird künftig die Anzahl der Kinder mit Verhaltens-, Lern- oder Sprachproblemen noch zunehmen. Die Landesschulbehörde will entsprechende Überprüfungen vor der Einschulung streichen. Elternvertreter von Förderschulen schlagen Alarm: Gezielte Förderung sei in großen Klassen kaum möglich.