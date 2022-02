Bahnhöfe, Brücken, Gleise und Weichen: Die Bahn, Bund und Länder investieren in diesem Jahr 1,1 Milliarden Euro in die Infrastruktur in Niedersachsen und Bremen. Zu den Großprojekten zähen Arbeiten an der Strecke Hannover – Hamburg sowie Sanierungsarbeiten im Hauptbahnhof Hannover. Für Reisende bringt das Behinderungen mit sich.