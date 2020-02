Niedersachsen: 400 zusätzliche Lehrer starten im neuen Schulhalbjahr

Hannover

Zu Beginn des neuen Halbjahrs am Mittwoch starten an den Schulen in Niedersachsen 400 zusätzliche Lehrer. Über die Anstrengungen, die Unterrichtsversorgung an den Schulen zu verbessern, will Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) am Dienstag in Hannover informieren. Von den 1350 zum 1. Februar ausgeschriebenen Stellen konnten zunächst 1150 besetzt worden. Das seien aber schon 400 mehr, als Lehrkräfte ausscheiden, hatte Tonne bereits mitgeteilt.

Im ersten Halbjahr 2019/20 hatte die Versorgungsquote bei 99,6 Prozent gelegen, ein Jahr zuvor waren es 99,4 Prozent. Der Durchschnittswert steht für die Zahl der Lehrer, die für den vorgesehenen Unterricht zur Verfügung stehen. Dass trotzdem Unterricht ausfällt, hängt mit Krankheitsfällen und Fortbildungen von Lehrerinnen und Lehrern zusammen. Deshalb ist in der Praxis erst eine Unterrichtsversorgung von 105 Prozent ausreichend. Während die Gymnasien laut Ministerium zurzeit auf 102,2 Prozent kommen, erreichen die Hauptschulen 94,3 Prozent.

Rückkehr zum G9 wird zum personellen Kraftakt

Noch vor einen zusätzlichen Kraftakt stellt das Kultusministerium in den kommenden Monaten die Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren zum Schuljahr 2020/2021. An den Gymnasien werden vom Sommer an dann wieder mehr Lehrer benötigt. Insgesamt sollen deshalb in diesem Jahr 3700 Lehrkräfte eingestellt werden - vorausgesetzt, es finden sich auch genügend passende Bewerber.

Zum neuen Schulhalbjahr startet in Niedersachsen an zunächst 156 Schulen auch ein neues Förderprogramm, mit dem Schüler besser lesen lernen sollen. Das Programm „Lesen macht stark“, mit dem in Schleswig-Holstein bereits gute Erfolge erzielt worden sind, läuft zunächst an 86 Grundschulen und 70 weiterführenden Schulen an.

