Bonn/Hannover

Die Zahl der wildlebenden Wölfe in Deutschland nimmt weiter zu. Wie das Bundesamt für Naturschutz (BfN) am Montag mitteilte, gibt es aktuell 105 Wolfsrudel. 21 Rudel lebten in Niedersachsen. Die größten Wolfsvorkommen verzeichneten Brandenburg mit 41 und Sachsen mit 22 Rudeln.

Zum ersten Mal seit der Ausrottung der Art in Deutschland konnten in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein jeweils einzelne sesshafte Wölfe bestätigt werden. Weitere Vorkommen seien in Thüringen und Bayern nachgewiesen worden, hieß es.

Mehr Wölfe totgefahren, acht wurden getötet

Die Anzahl der Totfunde sei im Vergleich zum Vorjahr um 60 Prozent deutlich angestiegen, berichtete BfA-Präsidentin Beate Jessel. Im Monitoringjahr 2017/2018 seien 61 tote Tiere, 2018/19 99 Totfunde von den Bundesländern gemeldet worden. Mehr als die Hälfte der 83 durch den Verkehr getöteten Wölfe seien Welpen gewesen.

„Auch die Zahl der illegalen Tötungen ist leider von 6 auf 8 gestiegen“, sagte Jessel. Der Wolf ist nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union sowie nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt.

Von RND/epd