Nächsten Montag startet in Niedersachsen der Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien wieder. An diesem Mittwoch beraten die Kultusminister der Länder, ob die Omikron-Variante des Corona-Virus zu neuen Einschränkungen an den Schulen führt. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) äußert sich im HAZ-Interview über Präsenzunterricht, Teststrategien und Ängste von Familien.