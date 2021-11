Hannover

Zum Wochenstart wird es in Niedersachsen bewölkt und nasskalt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kommt es am Montag zu Regen- und Schneeschauern, bei Höchsttemperaturen von zwei bis sechs Grad. In der Nacht zum Dienstag besteht durch überfrierende Nässe und etwas Schnee gebietsweise Glättegefahr. Außerdem nimmt dann an der Küste der Wind zu, so dass es am Dienstagmorgen zu Sturmböen zwischen 65 und 85 Kilometern pro Stunde kommen kann.

Für die Region Hannover werden am Dienstagmorgen zwei Grad und Regen erwartet. In Göttingen dagegen werden nur Temperaturen um den Gefrierpunkt erreicht, dort ist am Morgen auch leichter Schneefall möglich.

Von RND/lni/sbü