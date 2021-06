Hannover

Die Schulen in Niedersachsen sollen trotz der noch nicht ausgestandenen Corona-Pandemie nach den Sommerferien möglichst im Regelbetrieb öffnen – allerdings mit Vorsichtsmaßnahmen und mehr Flexibilität. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) kündigte am Dienstagmittag an, den Schulen bei der Unterrichtsgestaltung weitere Freiheiten zu geben. So soll das neue Schuljahr im September zunächst mit einer Einstiegsphase beginnen, in der die Schulen selbstständig Schwerpunkte setzen können. Auch die Stundentafeln sollen flexibler organisiert werden können.

Schule in Niedersachsen: Zunächst keine Klassenarbeiten

Bis zum 24. September – also in den ersten drei Wochen des nächsten Schuljahrs – soll es zudem keine Klassenarbeiten geben, sagte Tonne.

„Wir werden die Schulen so aufstellen, dass sie sich um die ganz unterschiedlichen Ausgangslagen der Schüler kümmern können“, sagte der Kultusminister. Jede Schule soll ein Sonderbudget erhalten, mit dem etwa Projekte für individuelle Förderung organisiert werden können.

Tonne: „Corona ist noch da“

Gleichzeitig sollen die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen an den Schulen weiter gelten. „Wir werden den Schulstart absichern“, sagte Tonne. „Corona ist noch da.“

Die Testpflicht für Schüler soll zunächst bis Ende September gelten. Bisher hätten sich aus der Teststrategie an den Schulen 2900 positive Corona-Befunde ergeben. „Wir haben fast 3000 Infektionen früher identifiziert“, sagte Tonne.

„Die Diskussion um die Delta-Variante zeigt, dass weiter Vorsicht geboten ist.“ Vier und zwei Wochen vor Ferienende will das Land die Infektionslage laut Tonne deshalb neu beurteilen. „Wir werden, wenn es Veränderungen in der Lagebeurteilung gibt, das mitteilen.“

Bis zum Beginn des neuen Schuljahres sollen außerdem alle Lehrer geimpft sein.

Von rah