Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen bekommen ständig Rückmeldung, wie ihre Leistungen in der Schule sind. Aber wer gibt eigentlich den Lehrkräften Feedback? Das Kultusministerium hat jetzt ein neues Portal freigeschaltet, in dem Schüler freiwillig und anonym den Unterricht bewerten können, wenn ihre Lehrer sie darum bitten.