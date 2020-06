Corona: Stadtverwaltung Göttingen stellt ganzen Wohnkomplex unter Quarantäne

Göttingen

Der Wohnkomplex an der Groner Landstraße 9 steht ab sofort vollständig unter Quarantäne. Grund dafür ist die offenbar erschreckend hohe Zahl an Infizierten. Nach Tageblatt-Informationen lagen bis Mittwochabend bereits mehrere Hundert Ergebnisse aus der Reihenuntersuchung vor. Etwa gut 25 Prozent davon sollen positiv sein – bedeutet: Bereits jetzt muss man von einer Infiziertenzahl im Wohnkomplex an der Groner Landstraße im dreistelligen Bereich ausgehen.

Aufhänger für den Reihentest waren die positiven Ergebnisse bei zwei Bewohnerinnen der Wohnanlage im Zuge einer Routineuntersuchung. Deshalb hatte die Stadtverwaltung ein Durchtesten aller Bewohner angeordnet.

Quarantänemaßnahmen haben am Vormittag begonnen

Die Stadtverwaltung hat bereits am Donnerstag (18. Juni), gegen 11 Uhr begonnen, die Quarantänemaßnahmen an der Groner Landstraße umzusetzen. Die Bewohner waren nach Tageblatt-Informationen zuvor schriftlich informiert worden. Für die Mieter will die Stadtverwaltung am Wohnkomplex auch einen Informationsstand einrichten, um über alle Fragen der praktischen Umsetzung der Quarantäne zu unterrichten.

Das gesamte Maßnahmenpaket hatte der Krisenstab in einer langen Sitzung, die bis in die Nacht dauerte, am Mittwoch erörtert und die Diskussion am Donnerstagmorgen um 7 Uhr fortgesetzt. Um 12 Uhr am Donnerstag (18. Juni) sollten die Medien über die Quarantänemaßnahmen informiert werden.

Von Christoph Oppermann